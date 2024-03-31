تظاهرات الأردن .. ما سبب رعب الذباب السعودي مما يحدث!؟

وطن – اعتبر المعارض السعودي سعد الفقيه، تفرغ الذباب السعودي للدفاع عن النظام الأردني ضد تظاهرات الأردنيين دليل على أن المظاهرات هذه المرة تشكل خطراً حقيقياً.

ودعت حسابات سعودية نظام العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى “الضرب بيد من حديد” لتفريق المتظاهرين، واعتقالهم وسحب الجنسيات منهم.

تظاهرات الأردن ..تدمير للمشروع الصهيوني

وأضاف الفقيه: “سقوط النظام الاردني أو رضوخه لمطالب المتظاهرين تدمير للمشروع الصهيوني ومن ثم تدمير للأنظمة العربية العميلة”.

وقال: “نجاح هذه المظاهرات يعني انكشاف جبهة بمئات الأميال أمام المجاهدين لمواجهة الكيان”.

تفرغ الذباب السعودي للدفاع عن النظام الأردني ضد المظاهرات دليل على أن المظاهرات هذه المرة تشكل خطراً حقيقياً. سقوط النظام الاردني أو رضوخه لمطالب المتظاهرين تدمير للمشروع الصهيوني ومن ثم تدمير للأنظمة العربية العميلة. نجاح هذه المظاهرات يعني انكشاف جبهة بمئات الأميال أمام… https://t.co/GlNnpo8swB — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) March 31, 2024

واعتبر سعد الفقيه أن “نجاح هذه المظاهرات يعني حرمان المشروع الصهيوني من الحماية العسكرية والاستخبارية والسياسية التي يتمتع بها من خلال النظام الأردني”.

كما قال إنّ “نجاح هذه المظاهرات يعني حرمان المشروع الصهيوني من كل التسهيلات اللوجستية التي تستخدم فيها أمريكا وأوروبا والسعودية والإمارات الأردن لدعم الكيان”.

وتابع أنّ “نجاح هذه المظاهرات يعني تكرارها فورا في الضفة وسقوط السلطة الفلسطينية المدافعة عن الكيان الصهيوني وتحول الضفة إلى جبهة أخطر على الكيان من غزة”.

بينما قال إنّ ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان من خلال الذباب قلق على إسرائيل أكثر من قلقه على النظام الأردني لأنه يعرف أن قلب الموازين على إسرائيل يعني زواله وزوال بقية الأنظمة الخادمة لإسرائيل بسهولة”.

وختم بالقول: “أسأل الله ان تتواصل المظاهرات ولا يُفتّ في عضد المتظاهرين. وجميل أن المتظاهرين عرفوا من هو الخصم الحقيقي”.

ولليوم الثامن على التوالي يخرج آلاف الأردنيون في تظاهرات بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، تنديداً بالحرب على غزة، ودعماً وتأييداً للمقاومة الفلسطينية.