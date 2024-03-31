الرئيسية » تقارير » تظاهرات الأردن .. ما سبب رعب الذباب السعودي مما يحدث!؟

تظاهرات الأردن .. ما سبب رعب الذباب السعودي مما يحدث!؟

بقلم
تظاهرات الأردن

وطن – اعتبر المعارض السعودي سعد الفقيه، تفرغ الذباب السعودي للدفاع عن النظام الأردني ضد تظاهرات الأردنيين دليل على أن المظاهرات هذه المرة تشكل خطراً حقيقياً.

ودعت حسابات سعودية نظام العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى “الضرب بيد من حديد” لتفريق المتظاهرين، واعتقالهم وسحب الجنسيات منهم.

تظاهرات الأردن ..تدمير للمشروع الصهيوني 

وأضاف الفقيه: “سقوط النظام الاردني أو رضوخه لمطالب المتظاهرين تدمير للمشروع الصهيوني ومن ثم تدمير للأنظمة العربية العميلة”.

وقال: “نجاح هذه المظاهرات يعني انكشاف جبهة بمئات الأميال أمام المجاهدين لمواجهة الكيان”.

واعتبر سعد الفقيه أن “نجاح هذه المظاهرات يعني حرمان المشروع الصهيوني من الحماية العسكرية والاستخبارية والسياسية التي يتمتع بها من خلال النظام الأردني”.

كما قال إنّ “نجاح هذه المظاهرات يعني حرمان المشروع الصهيوني من كل التسهيلات اللوجستية التي تستخدم فيها أمريكا وأوروبا والسعودية والإمارات الأردن لدعم الكيان”.

وتابع أنّ “نجاح هذه المظاهرات يعني تكرارها فورا في الضفة وسقوط السلطة الفلسطينية المدافعة عن الكيان الصهيوني وتحول الضفة إلى جبهة أخطر على الكيان من غزة”.

بينما قال إنّ ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان من خلال الذباب قلق على إسرائيل أكثر من قلقه على النظام الأردني لأنه يعرف أن قلب الموازين على إسرائيل يعني زواله وزوال بقية الأنظمة الخادمة لإسرائيل بسهولة”.

وختم بالقول: “أسأل الله ان تتواصل المظاهرات ولا يُفتّ في عضد المتظاهرين. وجميل أن المتظاهرين عرفوا من هو الخصم الحقيقي”.

ولليوم الثامن على التوالي يخرج آلاف الأردنيون في تظاهرات بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، تنديداً بالحرب على غزة، ودعماً وتأييداً للمقاومة الفلسطينية.

قد يعجبك أيضاً

صحيفة فرنسية تتساءل: من لا يزال يبيع الأسلحة لـ إسرائيل؟

صحيفة فرنسية تتساءل: من لا يزال يبيع الأسلحة لـ إسرائيل؟

تظاهرات الأردن

تظاهرات الأردن .. ما سبب رعب الذباب السعودي مما يحدث!؟

راهبان يمارسان الشذوذ.. مقاطع مسربة من كنيسة في قبرص تحدث ضجة

راهبان يمارسان الشذوذ.. مقاطع مسربة من كنيسة في قبرص تحدث ضجة (شاهد)

فيديو عملية اغتيال يلقى رواجا.. حقيقة مقتل الشاعر العراقي فلاح البدري ومفاجأة

فيديو عملية اغتيال يلقى رواجا.. حقيقة مقتل الشاعر العراقي فلاح البدري ومفاجأة

تبون يهاجم الإمارات ويطلب الهداية لـ"شيطان العرب" في رمضان: "تصرفاته غير منطقية"

تبون يهاجم الإمارات ويطلب الهداية لـ”شيطان العرب” في رمضان: “تصرفاته غير منطقية” (فيديو)

عملية طعن في منطقة غان يفني شرقي أسدود

خلال ساعات .. إصابات خطيرة بعمليتي طعن في “غان يفني” وبئر السبع (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior