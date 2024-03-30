فوضى العراق.. مسلح يحاول اختطاف طالبات جامعة ويتسبب بقتلى وجرحى “فيديو”

وطن – انتشرت مقاطع مصورة في منصات التواصل أثارت غضباً واسعاً بسبب حالة الفلتان الأمني في العراق بعدما أظهرت مسلحاً يحاول اختطاف طالبات جامعيات من جامعة بابل ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى مدنيين.

وأظهر المقطع المتداول بمنصات التواصل اشتباكاً مسلحاً بين شرطة بابل وشخص مسلح أقدم على اختطاف طالبة جامعية.

وحاول الخاطف إيقاف سيارة كانت تقل مجموعة من الطالبات فيما تحدث مصدر أمني عن مقتله بعد الاشتباك.

شرطة #بابل تشتبك مع مسلح أقدم على اختطاف طالبة جامعية بعد أن أوقف سيارة كانت تقل مجموعة من الطالبات.. المواجهة أسفرت عن مقتل المسلح وإصابة 6 آخرين بينهم 3 طالبات#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/mVaxY5ifus — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 30, 2024

محاولة خطف طالبات في العراق

ونقلت قناة السومرية عن المصدر قوله إن “شخصا يستقل مركبة من نوع تاهو أقدم على محاولة خطف طالبات من أمام جامعة بابل”.

كما أوضح المصدر أن “أفراد السلطات العراقية قاموا بالاشتباك مع الخاطف على الطريق المؤدي للنجف ما أدى إلى مقتله”.

ولفت المصدر الأمني إلى أن “القاتل منتسب أيضاً وسجله القانوني مليء بالدعاوى” مشيراً إلى أنه “اثناء المطاردة وإطلاق النار كانت هناك مركبة من نوع كوستر حاملة لجنازة قادمة من بغداد، ونتيجة الرصاص العشوائي قتل احد المتواجدين في سيارة الجنازة وأصيب آخرون”.