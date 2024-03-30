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فوضى العراق.. مسلح يحاول اختطاف طالبات جامعة ويتسبب بقتلى وجرحى “فيديو”

بقلم
فوضى العراق.. مسلح يحاول اختطاف طالبات جامعة ويتسبب بقتلى وجرحى

وطن – انتشرت مقاطع مصورة في منصات التواصل أثارت غضباً واسعاً بسبب حالة الفلتان الأمني في العراق بعدما أظهرت مسلحاً يحاول اختطاف طالبات جامعيات من جامعة بابل ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى مدنيين.

وأظهر المقطع المتداول بمنصات التواصل اشتباكاً مسلحاً بين شرطة بابل وشخص مسلح أقدم على اختطاف طالبة جامعية.

وحاول الخاطف إيقاف سيارة كانت تقل مجموعة من الطالبات فيما تحدث مصدر أمني عن مقتله بعد الاشتباك.

محاولة خطف طالبات في العراق

ونقلت قناة السومرية عن المصدر قوله إن “شخصا يستقل مركبة من نوع تاهو أقدم على محاولة خطف طالبات من أمام جامعة بابل”.

كما أوضح المصدر أن “أفراد السلطات العراقية قاموا بالاشتباك مع الخاطف على الطريق المؤدي للنجف ما أدى إلى مقتله”.

ولفت المصدر الأمني إلى أن “القاتل منتسب أيضاً وسجله القانوني مليء بالدعاوى” مشيراً إلى أنه “اثناء المطاردة وإطلاق النار كانت هناك مركبة من نوع كوستر حاملة لجنازة قادمة من بغداد، ونتيجة الرصاص العشوائي قتل احد المتواجدين في سيارة الجنازة وأصيب آخرون”.

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