بعد جدل مراوغته.. وسيم يوسف يؤكد إصابته رسمياً بأخبث أنواع السرطان “فيديو”

وطن – بعد تأكيد ونفيه خرج داعية محمد بن زايد وسيم يوسف بآخر إصداراته عن إصابته بالسرطان مؤكداً أن النتيجة النهائية أثبتت إصابته بسرطان ساركوما

وخرج يوسف ببث مباشر شاركه على حساباته في منصات التواصل قائلاً إن الطبيب اتصل به قبيل السفر وذكر أن النتيجة النهائية هي الإصابة بسرطان ساركوم الخبيث وهو من أندر أنواع السرطان.

وسيم يوسف مصاب بسرطان ساركوما

وحاول يوسف إظهار نفسه من الراضين بقضاء الله والشاكرين له في البأساء والضراء قائلاً: “لله الحمد والمنة وأسأل الله أن لا يصيب أحداً به لا عدو ولا صديق وانضممت الآن لجماعة محاربي السرطان رسمياً”.

والساركوما من الأنواع السرطانية التي قد تُصيب مواضع متنوِّعة من الجسم وتُصيب العظام والأنسجة الرِّخوة (وتُدعى أيضًا الأنسجة الضامة) (ساركوما النسيج الرِّخْو).

وما يزيد من خطر هذا المتلازمات الموروثة حيث يمكن أن تَنتقل بعض المتلازمات التي تَزيد من خطر الإصابة بالسرطان من الآباء إلى الأطفال.

وسيم يوسف يحاول المراوغة والتضليل

وكان الداعية الإماراتي سيء الصيت والمعروف بفتاويه المثيرة للجدل قد خرج عبر سي إن إن بتعليق أن إصابته بالسرطان غير مؤكدة وللآن ينتظر النتيجة ما إذا كان الورم خبيث أو حميد وتخرج النتيجة بعد عدة أيام.

بمتابعة الفيديو المجتزأ الذي عمل يوسف للترويج له تبين أنه يحاول الترويج لإصابته وكسب استعطاف المتابعين وعدم توضيح حقيقة وضعه الصحي بشكل مباشر ودون “مراوغة”.

كما اتضح من متابعة الفيديو حجم المراوغة والكذب التي يتبعها وسيم يوسف تماماً كما يفعله في فتاويه التي تفتقر بشكل كبير للمهنية والاستناد للأدلة الشرعية التي يتفق فيها جمهور علماء المسلمين.

تحدث عن نتائج التحليل عدة مرات!

وفي المقطع المتداول رد وسيم يوسف على سؤال أحد متابعيه خلال مقطع تداوله الرواد عبر حسابات مختلفة قائلاً إن نتيجة التحليل ظهرت.

وأوضح أن نتائج التحليل أظهرت إصابته بمرض السرطان متابعاً: “الله عز وجل من رحمته أن يبتلينا بالأوجاع والأمراض، حتى نعلم يقيناً أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار”.

ويأتي إعلان وسيم يوسف عن إصابته بالسرطان، عقب انتشار صور أيضا للكاتب السعودي المتصهين رواف السعين، تظهره داخل المستشفى حيث تدهور وضعه الصحي وأصيب بمرض لم يعلن عنه.