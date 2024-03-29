مقتدى الصدر يشبه مدينة النجف بمكة المكرمة ويصفها “البلد الأمين”

وطن – أثار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ضجة بمنصات التواصل بسبب تشبيهه مدينة النجف بمكة عبر وصفها بالبلد الأمين وهو وصف يطلق على مدينة الحرم المكي في السعودية.

وعبر تغريدة في حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً) قال رجل الدين الشيعي: “بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد، أما بعد..فقد وصفه الله تعالى في كتابه العظيم بوصف جميل وأقسم به أمام خلقه ودعا له نبيه وخليله.. فما أعظمه وما أقدسه”.

وأضاف مقتدى الصدر عن مدينة النجف: “نعم إنه البلد الأمين وما أدراك ما البلد الأمين؟، ومشهوريا هي مكة المكرمة وهو أمر لا يقبل الشك على الإطلاق، إلا إن هذا لا يعني عدم وجود محتملات أخرى لا تتعارض مع هذا المعنى الذي ذهب إليه المشهور”.

مقتدى الصدر يشبه النجف بمكة

وأردف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: “ومن المعاني المحتملة هي الجنة التي يأوي إليها الصالحون المتقون، فإنها أفضل مصداق للأمان، فإن المؤمن بين يدي رب غفور رحيم، إلا إنه قد يُقال بصعوبة إطلاق البلد على الأمور المعنوية وخصوصا الجنة”.

وتابع رجل الدين الشيعي “نقول إن البلد هو مكان لسكن مجموعة من الناس، أفلم يقل الله تعالى: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين)، فهي أيضا مكان للسكن ومعه فيمكن إطلاق اسم البلد عليها”.

وأكمل: “حسب ذوقي الخاص وفهمي الخاص، أقول لعل المراد منها (بلد أمين الله)، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهذا لا يتنافى مع كون مكة أيضا هي البلد الأمين”.

البلد الأمين

ومما جاء في منشور الصدر المثير للجدل: “رسول الله محمد، صلى الله عليه وآله، وابن عمه ولي الله، علي ابن أبي طالب هما أبوا هذه الأمة، ومسكنهما يكون البلد الأمين، فتكون (مكة المكرمة) البلد الأمين، وكذلك النجف الأشرف هي البلد الأمين من حيث أن أمين الله قد سكنها وجعلها عاصمة له ولخلافته ومدفنه عليه السلام”.

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وكرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن علي بن أبي طالب: “نعم هو الأمين الذي ائتمنه رسول الله على الدين كله وعلى أمته من بعده، فكان نعم الأمين المؤتمن والسائر على نهج الرسول صلى الله عليه وآله”.

وختم رجل الدين الشيعي تغريدته قائلاً: “الحمد لله الذي جعلنا من الموالين لله ولرسوله ولوليه ومن المطيعين لهم، والحمد لله الذي كرمنا بالبلد الأمين”.

يذكر أن مدينة النجف العراقية من المراكز الدينية المقدسة لدى الشيعة وأثار حديث مقتدى الصدر عنها جدلا وتفاعلا على منصة “إكس”.