تشابي ألونسو يحسم مستقبله بشكل نهائي مع باير ليفركوزن

وطن- حسم المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لنادي باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، موقفه بشكل نهائي مع النادي الموسم المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، “تشابي ألونسو بصدد إصدار بيان رسمي يعلن فيه الاستمرار مع باير ليفركوزن الموسم المقبل”.

وتابع رومانو تغريدته، ” المدرب ألونسو حسم قراره وأبلغ ناديي ليفربول وبايرن ميونخ بهذه الخطوة”.

وأضاف، “الشرط الجزائي في عقد تشابي ألونسو سيفعل في صيف العام المقبل 2025، مع وضع المدرب خطة لإبرام صفقات جديدة، مع إقناع بعض النجوم بعدم الرحيل الصيف المقبل مثل فلوريان فيرتز”.

🚨🚨 BREAKING! Xabi Alonso: “I had a good meeting with Bayer Leverkusen and I informed them that I will STAY and continue at the club”.

“After lot of talks about my future, I used the break to reflect and make my decision”.

“This is the place to be for me”. ⚫️🔴 pic.twitter.com/QM4fzyQp14

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024