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تشابي ألونسو يحسم مستقبله بشكل نهائي مع باير ليفركوزن

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تشابي ألونسو مدرب

وطن- حسم المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لنادي باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، موقفه بشكل نهائي مع النادي الموسم المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، “تشابي ألونسو بصدد إصدار بيان رسمي يعلن فيه الاستمرار مع باير ليفركوزن الموسم المقبل”.

مستقبل تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

وتابع رومانو تغريدته، ” المدرب ألونسو حسم قراره وأبلغ ناديي ليفربول وبايرن ميونخ بهذه الخطوة”.

وأضاف، “الشرط الجزائي في عقد تشابي ألونسو سيفعل في صيف العام المقبل 2025، مع وضع المدرب خطة لإبرام صفقات جديدة، مع إقناع بعض النجوم بعدم الرحيل الصيف المقبل مثل فلوريان فيرتز”.

وختم، “رغم عروض بايرن ميونخ وليفربول، فإن ريال مدريد يترقب مصير تشابي ألونسو في المستقبل”.

المدرب تشابي ألونسو
تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن
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ووصل المدرب تشابي ألونسو إلى المباراة رقم 38 مع فريق باير ليفركوزن في جميع المسابقات المختلفة منذ بداية الموسم بدون أي خسارة حتى يومنا هذا.

ويعتلي فريق باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم برصيد 70 نقطة، كما وبفارق 10 نقاط عن الوصيف بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

ويرتبط المدرب ألونسو بعقد مع نادي باير ليفركوزن حتى يونيو/ حزيران عام 2026.

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تشابي ألونسو مدرب

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