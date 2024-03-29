السعودية.. حيوان مفترس يثير الضجة في أحد شوارع جازان “فيديو”

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر قط الوشق وهو يتجول في أحد شوارع مدينة العارضة ضمن منطقة جازان في المملكة العربية السعودية.

والوشق حيوان بري من فصيلة السنوريات ظهر في الفيديو وهو يتجول في أحد شوارع مدينة العارضة بمنطقة جازان وأطل بحجمه الكبير الذي يشبه حجم الكلب.

هذا الحيوان في مطل العارضة بجازان ايش هو وهل هو مفترس pic.twitter.com/lwNkQDT1Qo — خالد الشبيلي (@KhalidAlshbeli) March 28, 2024

و أثارت اللقطات دهشة وفضول سكان المنطقة فيما تمت مشاركة الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل و تفاعل معها العديد من المتابعين.

وقط الوشق من الحيوانات التي تعيش ضمن المناطق الجبلية والوديان والسهول المفتوحة، وتتمتع بقدرة على السير لمسافات طويلة بحثًا عن الغذاء. وتعرف الوشق بمهاراتها في الصيد، وافتراس الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب والقوارض.