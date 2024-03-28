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مدرب منتخب المغرب للسيدات يواجه خطر السجن بسبب القُبلة القسرية

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لويس روبياليس وخورخي فيلدا

وطن – يواجه المدرب خورخي فيلدا المدرب الحالي لمنتخب سيدات المغرب والمدرب السابق لسيدات إسبانيا، تهديدًا بالسجن رفقة جانب لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، ومسؤولين آخرين في قضية “القُبلة القسرية” الشهيرة ضد اللاعبة الدولية جيني هيرموسو.

وكان مكتب المدعي العام الإسباني، قد طالب بالسجن لعامين ونصف العام بحق لويس روبياليس.

وطالبت نائبة المدعي العام في المحكمة الوطنية، مارتا دورانتيز، بحبس روبياليس عامين و6 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه للاعبة جينيفر هيرموسو، خلال احتفال البلاد بلقب كأس العالم للسيدات بسيدني في 20 أغسطس/آب الماضي، حسب “بي بي سي“.

كما طلبت المدعية العامة أيضاً السجن عاماً وستة أشهر للمتهمين الآخرين في القضية، المدير الرياضي لمنتخب الرجال ألبرت لوكي، وخورخي فيلدا مدرب منتخب السيدات السابق والمدرب الحالي لمنتخب المغرب، ومدير التسويق السابق للاتحاد روبين ريفيرا، المقربين من روبياليس.

ووفق المصدر نفسه، مارس الثلاثي الأخير ضغوطاً على هيرموسو وأقاربها من أجل الخروج أمام الرأي العام والإعلان بأن القبلة كانت بالتراضي.

لويس روبياليس وقبلة جيني هيرموسو
رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس يقبل اللاعبة الدولية جيني هيرموسو

في الوقت نفسه، طلب المدعي العام حرمان روبياليس، بشكل خاص، من العمل في المجال الرياضي خلال فترة عقوبته، ووضعه تحت المراقبة لعامين، ومنعه من التواصل مع اللاعبة والاقتراب منها إلى دائرةٍ نصف قطرها 200 متر لأربع سنوات.

قُبلة تثير عاصفة في إسبانيا

وكانت قُبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (السابق) لنجمة المنتخب الوطني النسائي جينيفر هيرموسو قد أثارت جدلاً واسع النطاق.

وألقت هذه القبلة بظلالها الكبيرة على تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات، حيث استقال روبياليس، على خلفية القضية، رغم أنه أصر على أن القبلة كانت بالتراضي.

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لويس روبياليس وخورخي فيلدا

مدرب منتخب المغرب للسيدات يواجه خطر السجن بسبب القُبلة القسرية

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