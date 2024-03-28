“قبلة بالخطأ”.. موقف محرج لرئيس وزراء لبنان أثناء استقباله جورجيا ميلوني

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وهو يتعرض لموقف محرج على سلم طائرة أثناء انتظاره رئيسة وزراء إيطاليا في مطار بيروت، حيث بادر لتقبيل الشخص الخطأ عوضاً عن جورجيا ميلوني.

وأظهر الفيديو الذي وصف بالطريف رئيس الوزراء اللبناني وهو يصافح ويقبّل سيدة أخرى ظنًا منه أنها ميلوني، ومن ثم توجه معها وكاد أن يغادر دون استقبال جورجيا التي كانت خلفهما.

قبلة بالخطأ من نجيب ميقاتي!

وتبين أن السيدة التي قبلها نجيب ميقاتي بالخطأ هي عضو في الوفد المرافق لرئيسة الوزراء الإيطالية.

وخلال الزيارة تفقد ميقاتي وميلوني الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

واستقبل ميقاتي جورجيا ميلوني في مطار رفيق الحريري الدولي ثم انتقلا إلى السرايا، حيث أقيمت لرئيسة وزراء إيطاليا مراسم الاستقبال الرسمية، ثم إلى مكتب رئيس الحكومة لعقد المحادثات الرسمية.

الأوضاع في غزة

وتحدث الجانبان عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم به.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية. ودعا إلى التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً، معبراً عن حزنه العميق وإدانته لاستشهاد سبعة مسعفين في جنوب لبنان فجر اليوم على يد الاحتلال الإسرائيلي.

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وبحثت ميلوني وميقاتي أيضاً ملف النازحين السوريين في لبنان والمهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط.