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زواج التوأم الملتصق .. تتشاركان جسداً واحداً برأسين وقلب منفصل (صور)

بقلم
زواج التوأم الملتصق

وطن – تزوجت الأميركية آبي هنسل، التي اشتهرت رفقة توأمها بريتاني، وهما من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين.

ويعيش التوأم الملتصق آبي وبريتاني هينزل حياة عادية كباقي الأشخاص، حيث تقودان السيارة وتتسوقان وتسبحان، وقد خلقتا ملتصقتين تتشاركان جسدا واحدا برأسين.

زواج التوأم الملتصق

ووفق التقارير، فإن آبي هنسل تزوجت قبل فترة من جوش بولينغ، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش.

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021.

زواج التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني
صورة من زفاف التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني

وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد الضيوف التوأم والعريس يستمتعان بالرقص بفستان زفاف مشترك.

وتعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا.

وأسر التوأم العالم لأول مرة في عام 1996 عندما ظهرا في برنامج الإعلامية أوبرا وينفري وعلى غلاف مجلة “لايف”.

التوأم الملتصق

ومنذ ذلك الحين، كانتا تعيشان حياة هادئة وطبيعية مع عائلتهما، وابتعدتا عن أضواء وسائل الإعلام حتى وافقتا على الظهور في فيلم وثائقي عندما بلغتا الـ16 من العمر.

وأذهل التوأم الأطباء بقدرتهما المذهلة على التنسيق أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة. ولكل منهما سيطرة على جانب واحد من الجسم، حيث تتحكم آبي في الجانب الأيمن وبريتاني في الجانب الأيسر.وفق التقارير

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زواج التوأم الملتصق

زواج التوأم الملتصق .. تتشاركان جسداً واحداً برأسين وقلب منفصل (صور)

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