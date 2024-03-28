دوري روشن السعودي.. مباراة الاتحاد ضد الفيحاء الموعد والتشكيلة المتوقعة

وطن- تترقب جماهير كرة القدم السعودية مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، الجمعة، في افتتاح منافسات الأسبوع ال25 من الدوري السعودي الممتاز روشن لكرة القدم.

وستنطلق مباراة الاتحاد والفيحاء في منافسات الدوري السعودي روشن، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت القدس المحتلة ومصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي

وسيلعب المدرب الأرجنتيني غالارو، المباراة القوية أمام منافسه الفيحاء، في منافسات الدوري السعودي روشن، بتشكيلة أساسية متوقعة، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

دفاع الاتحاد: مد العليان، أحمد حجازي، قادش، لويز فيليبي.

تدريبات اتحاد جدة السعودي

خط الوسط: نكولو كانتي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي.

مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، روماريو، جواو فيليبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء

وستبث وقائع أحداث مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم، على شبكة قنوات (ssc) الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين، المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويحتل فريق اتحاد جدة حامل اللقب السابق رابع جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 43 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 68 نقطة.

على عكس الفريق المنافس الفيحاء الذي جاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة للموسم الجاري.