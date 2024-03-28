توني كروس يحسم أمر مستقبله مع ريال مدريد بهذا القرار!

وطن- على ما يبدو بأن النجم الألماني المخضرم توني كروس لاعب وسط الفريق الملكي الأبيض، قريب من تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر إضافي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات للاعبين بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، ” كروس وافق على البقاء في نادي ريال مدريد لعام آخر، ومن المقرر أن يجدد عقده حتى عام 2025″.

تجديد عقد توني كروس مع ريال مدريد

وختم تغريدته رومانو، ” تمت محادثات مباشرة بين كروس ونادي ريال مدريد بشأن عقده الجديد، ولم يتبقى سوى التوقيع الرسمي والإعلان بات وشيكاً على ذلك”.

وانتقل الألماني كروس إلى صفوف نادي ريال مدريد في عام 2014، أي قبل 10 سنوات من الآن، قادماً من صفوف نادي بايرن ميونخ بصفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!



Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.



Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024

كما ونجح اللاعب كروس في التتويج بكافة الألقاب المحلية والقارية منذ قدومه إلى الفريق الملكي الأبيض خلال مشواره، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الإسباني وغيرها.

عودة كروس إلى منتخب ألمانيا

وعاد النجم الألماني توني كروس إلى صفوف منتخب ألمانيا بعد قرار اعتزاله الدولي، ليشارك في مباريات التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

توني كروس في التدريبات مع نادي ريال مدريد

فقد ساهم كروس مع منتخب ألمانيا في تحقيق الفوز في المباريات الودية الأخيرة على فرنسا وصيف بطل العالم عام 2022 بهدفين دون مقابل، وكذلك هولندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

يذكر بأن عقد توني كروس الألماني صاحب ال34 عاماً، ينتهي مع نادي ريال مدريد الإسباني مع نهاية الموسم الجاري.