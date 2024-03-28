أول تعليق من اللاعب وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري بعد تمثيل منتخب الفدائي الفلسطيني

وطن- وافقت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على قرار يسمح للاعب الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، مهاجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم بتمثيل منتخب الفدائي الفلسطيني.

وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، بناءً على رغبة اللاعب وسام أبو علي وطلب تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بتغير اتحاد اللاعب من الدنماركي إلى الفدائي الفلسطيني.

وسام أبو علي وتمثيل منتخب الفدائي الفلسطيني

وعلق النجم الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي على قرار الفيفا بالموافقة على تمثيل اللاعب الفدائي الفلسطيني بدلاً من الدنمارك خلال الفترة القادمة، في منشور عبر حسابه على منصة ” الانستغرام”، ” فخور ويشرفني أن أكو قادرا على تمثيل هذا البلد، إنه لكل فلسطيني هناك”.

وسام أبو علي عبر ستوري إنستجرام 📲



"فخور وأتشرف بتمثيل منتخب فلسطين، سيكون ذلك من أجل كل الفلسطينيين" 🇵🇸 pic.twitter.com/8YxaYAb1Sw — Yallakora (@Yallakoranow) March 27, 2024

وانتقل اللاعب وسام أبو علي الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية إلى صفوف نادي الأهلي المصري، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من فريق أي كي سيريوس السويدي، بصفقة لمدة أربع أعوام ونصف بقيمة 2 مليون يورو.

أهداف وسام أبو علي مع الأهلي المصري

وشارك النجم الفلسطيني وسام أبو علي في 3 مباريات مع نادي الأهلي المصري، تمكن من خلالها من إحراز هدفين، قبل استبعاده عن التشكيلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً الأسبوع الماضي.

وبدأ مسيرة اللاعب وسام أبو علي في عالم الكرة المستديرة الاحترافية مع بداية عام 2016 وحتى يومنا هذا، فقد سجل 76 هدفاً مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها في الدنمارك والسويد في 180 مباراة، وفق موقع ترانسفير ماركت.

لاعب الأهلي المصري وسام أبو علي

ويقترب منتخب الفدائي الفلسطيني من حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2027، بعد تحقيقه الفوز في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة على بنغلاديش بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني من ترتيب المجموعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس آسيا ومونديال 2026 برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أستراليا برصيد 12 نقطة حتى الآن.