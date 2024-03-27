نجوى كرم تثير الجدل: “السيد المسيح كان سهران عندي ولابس مخمل أرجواني” (فيديو)

وطن – تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم التريند عبر السوشيال ميديا، بعد تصريحها الأخير المثير للجدل عن “المسيح” في إحدى المناسبات الدينية.

وزعمت نجوى كرم خلال كلمتها أنها رأت السيد المسيح في منزلها 12 أو 13 مرة.

وتابعت أنها شاهدت السيد المسيح واقفًا وواضعًا يده على التلفاز ويلبس ثوباً أرجواني اللون من المخمل. وتابعت نجوى كرم مزاعمها بأن السيد المسيح كان سهراناً في منزلها.

ووكانت حسب زعمها تنظر إليه وتغمض عينيها وتعود إلى النوم. وتابعت نجوى: “أستيقظ بعد قليل وأجد نفس الصورة وتكرر الأمر” كما تقول حوالي 12 إلى 13 مرة.

وقالت نجوى كرم مستكملة حديثها أمام الحضور في الكنيسة: “علمت حينها أن السيد المسيح كان سهران عندي”.

وقوبلت تصريحات نجوى كرم عن المسيح بموجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما عبّر بعض المتابعين عن إيمانهم بصدق رواية نجوى، واعتبر آخرون أنّ ما قيل قد يكون مجازًا أو تفسيرًا لحلم ما.

تغير ملامح نجوى كرم

ومؤخرا أثارت النجمة اللبنانية حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تغيّر شكلها وملامحها بدرجة كبيرة عقب خضوعها لعمليات تجميل.

وشاركت نجوى، كواليس تجهيزها لإحدى حفلاتها في قطر، بمقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، قائلة إنها لن تتحدث كثيرًا وستترك الأسئلة لجمهورها.