الرئيسية » حياتنا » اعترافات مفاجئة من ضابط الشرطة المصري المتهم باغتصاب برلمانية وتصويرها!

اعترافات مفاجئة من ضابط الشرطة المصري المتهم باغتصاب برلمانية وتصويرها!

بقلم
اعترافات ضابط شرطة سابق متهم بواقعة اغتصاب برلمانية في مجلس النواب المصري

وطن – أدلى ضابط الشرطة المصري المتهم بمعاشرة برلمانية بمجلس النواب سابقا بالإكراه، وتصويره مقطع فيديو خلال مواقعتها، وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، باعترافاته.

ووجهت جهات التحقيق للضابط السابق تهمة خطف المجني عليها وهي برلمانية بمجلس النواب سابقا بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين بينهم معاملات تجارية، فاستدرجها لمحل إقامته منتهزًا سابق معرفته بها، واطمئنانها له، متمماً المقصدة.

اعترافات ضابط الشرطة المصري المتهم باغتصاب برلمانية وتصويرها

وقال المتهم إنّه خلال فترة عمله مسئولا عن تأمين مقر مجلس النواب تعرف على الدكتورة البرلمانية السابقة، وتبادلاً أرقام الهواتف، ونشأت بينهما عاطفية، مشيراً إلى أنّه أخبرها نيته الزواج منها.وفق وسائل إعلام مصرية

واضاف: “اتفقنا إن نتزوج زواج إسلامي عرفي بدون توثيق”. مؤكداً أنّه تم كتابة ورقة زواج عرفي، وقد بقيت معها.

وأشار إلى أن الزواج تمّ أواخر العام 2017 في فيلا شقيقتها بالساحل.

وعن وجود معاملات مالية فيما بينهما، اعترف الضابط بالقول: “زي أي زوج وزوجها لما بتحتاج فلوس بديها، وأنا صرفت عليها نحو 3 مليون جنيه”.

ونفى اتهامه بخطف المجني عليها بالتحايل ومواقعتها بالإكراه، قائلاً إن ذلك لم يحدث، وهي “ادعاءات لوجود خلافات مالية بيننا وأنا متزوجها عرفي ومحدش بيغتصب مراته”.وفق قوله

 

قد يعجبك أيضاً

زوج يعرض زوجته لممارسة الجنس مقابل المال

في رمضان .. زوج يعرض زوجته على فيسبوك لممارسة الرذيلة مقابل المال!

فيديو لضابط مصري ينهال ضربا وصفعا على مواطن يفجر الغضب

فيديو لضابط مصري ينهال ضربا وصفعا على مواطن يفجر الغضب

سعودي شاذ جنسيا يفجر موجة غضب ويعلن أنه حامل: "طلع مني دم"

سعودي شاذ جنسيا يفجر موجة غضب ويعلن أنه حامل: “طلع مني دم” (فيديو)

اعترافات ضابط شرطة سابق متهم بواقعة اغتصاب برلمانية في مجلس النواب المصري

اعترافات مفاجئة من ضابط الشرطة المصري المتهم باغتصاب برلمانية وتصويرها!

إسرائيل تلوح باجتياح رفح بعد العيد: "ننسق الهجوم مع مصر".. هل تفعلها أم تهدف لزيادة الضغط على حماس؟

إسرائيل تلوح باجتياح رفح بعد العيد: “ننسق الهجوم مع مصر”.. هل تفعلها أم تهدف لزيادة الضغط على حماس؟

نجوى كرم تثير الجدل: "السيد المسيح كان سهران عندي ولابس مخمل أرجواني"

نجوى كرم تثير الجدل: “السيد المسيح كان سهران عندي ولابس مخمل أرجواني” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior