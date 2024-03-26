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ماذا حل بأرض الحرمين؟.. سعوديون يتهافتون لاستقبال “يامان” بطل “المتوحش” (فيديو)

بقلم
خالد أوزغور ساري في الرياض

وطن – جرى استقبال حار لبطل مسلسل “المتوحش” التركي خالد أوزغور ساري، في أحد مراكز التسوق بالعاصمة السعودية الرياض وسط حراسة مشددة.

وتأتي زيارة ساري مع الممثلة التركية سيماي بارلاس إلى السعودية للمشاركة في إحدى الفعاليات، ومن المقرر أن يتواجدا في تمام الساعة 11 مساءً في النخيل مول في الرياض لحضور دعوة خاصة.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ظهر عدد من رجال الأمن ومرافقي الفنان وهم يحيطون به مانعين أي شخص من الاقتراب منه داخل صالة مغلقة.

خالد اوزغور ساري في الرياض

وشارك خالد أوزغور بوست على إنستقرام، وظهر في الصور وهو يتجول في شوارع المملكة ويبدو أنه معجب جداً في البناء السعودي حيث شارك بعض الصور من المعالم الأثرية والحضارية للمملكة.

خالد اوزغور ساري في الرياض2
خالد اوزغور ساري يتجول في شوارع الرياض

وكانت صفحة مشاهير تركيا على موقع “إكس”-تويتر سابقاً قد ذكرت أن ثنائي المتوحش، خالد أوزغور ساري و سيماي بارلاس سيتواجدان في النخيل مول في الرياض لحضور دعوة ماركة ترينديول وهي منصة للتجارة الإلكترونية في تركيا.

و”خالد أوزغور ساري” ممثل تركي من مواليد إسطنبول في تركيا عام 1993، تخرج في جامعة بيلجي، قسم الاقتصاد، بينما يستغرب البعض من الفارق الكبير بين تعلمه للاقتصاد وحبه للتمثيل.

خالد اوزغور ساري في الرياض
خالد اوزغور ساري شارك بعض المعالم الأثرية في الرياض

إذ أن حبه وعشق للفن ظهر على خشبة المسرح، وأصبح حلمه هو الصعود على سلم المجد عن طريق التمثيل وليس الاقتصاد.

اشتهر في العديد من المسلسلات التركية مثل The Protector (2018) وKirmizi Oda (2022) وKardeslerim (2021)، لكن دور (سليمان) في مسلسل قيامة أرطغرل هو سبب شهرته خارج تركيا وخصوصا لدى المشاهد العربي.

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ويتناول مسلسله “المتوحش” قصة شاب يدعى يامان، من عائلة ثرية يتم اختطافه ليعيش بين الأزقة والشوارع، وبعد مرور سنوات يجد الشاب الذي اختطف صغيرًا نفسه مجبرًا على إعادة تكييف حياته عند عودته إلى منزله.

ويواجه يامان العديد من التحديات في حياته، بما في ذلك الفقر، والعڼف، والصراعات مع عائلته الحقيقية. ومع ذلك، فإنه يجد الراحة في صداقته مع ثلاثة شباب آخرين، هم أوموت، وأسي، وجسور.

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