ليست السعودية.. مودريتش يختار وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد الصيف المقبل

وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، حدد وجهة مستقبله المقبلة بعد تأكيد رحيله عن ريال مدريد في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، بأن الكرواتي لوكا مودريتش يشعر بالإحباط داخل نادي ريال مدريد، على ضوء قلة الدقائق التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي.

مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

وأضافت الصحيفة، ” لوكا مودريتش يتجه إلى مغادرة ريال مدريد في سوق الميركاتو الصيفي القادم، رافضاً في الوقت ذاته فكرة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، على الرغم من وصوله إلى سن ال38 عاماً”.

وتابعت، ” اللاعب مودريتش لا يريد الانتقال إلى الملاعب السعودية، حيث يرغب في الانضمام إلى فريق أوروبي آخر، أو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يلعب في صفوفه ليونيل ميسي الأرجنتيني مع إنتر ميامي”.

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الدوري الأمريكي

واستكملت، ” الدوري الأمريكي يجذب لوكا مودريتش أكثر من دوري روشن السعودي، الذي يضم العديد من النجوم لعل أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار”.

وختمت، ” الكرواتي مودريتش يهدف من هذه الخطوة من أجل الاستعداد للمشاركة مع منتخب كرواتيا في نسخة كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية”.

وخاض لوكا مودريتش مع فريق ريال مدريد 33 مباراة في مختلف البطولات منذ بداية الموسم الجاري، كان 17 مباراة شارك فيها اللاعب بشكل أساسي مع الفريق الملكي.

وينتهي عقد مودريتش مع نادي ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران القادم، أي نهاية الموسم الجاري، بعد موافقة إدارة الملكي العام الماضي على تجديد عقده لموسم آخر إضافي بسبب أدائه الجيد مع الفريق.