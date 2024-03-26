قصة قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل 1 يورو.. لا أحد يشتريها

وطن – في خطوة جذبت الأنظار بشدة، أقدمت قرية باتريشا في إيطاليا على عرض منازل فيها للبيع بسعر 1 يورو فقط.

ورغم هذا السعر الزهيد جداً فإن القرية تعاني من كساد في البيع، إذ لم تبِع سوى منزلين فقط منذ بدء هذا العرض.

وقالت شبكة CNN الأمريكية، إن مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها يورو واحداً في إيطاليا قد اجتذبت اهتماماً كبيراً على مدار السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد إعلانات مشابهة تمت في مدن مثل موسوميلي في صقلية وزونغولي في كامبانيا، وحالياً باتريشا.

ماذا نعرف عن هذه القرية؟

باتريشا هي قرية نائية من العصور الوسطى لا يسكنها سوى 3000 نسمة وتقع جنوب روما على بعد حوالي 70 كيلومتراً.

وتقع القرية على ارتفاع 450 متراً فوق سطح البحر على تل يرتفع بالقرب من جبال ليبيني، في موقع مهيمن ويطل على وادي ساكو.

وتظل أصول المدينة غير معروفة، وقبل فترة وجيزة من التوسع الروماني، كانت المنطقة المحيطة مأهولة بالشعوب الإيطالية التي تتحدث لغات أوسكو أومبريا، وأطلق عليها الرومان اسم باتريشوم.

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سبب خلو القرية من السكان

وخلال القرن العشرين، هاجر العديد من السكان من باتريشا بحثاً عن مستقبل أكثر إشراقاً، وتحديداً إلى أليكيبا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، للعمل في مصانع الصلب.

كما هاجروا أيضاً إلى أمبريدج التي تقع عبر نهر أوهايو مباشرةً من أليكيبا للعمل في المطاحن داخل وحول أمبريدج.

عقارات مهجورة

وتركت الهجرة الكبيرة، أكثر من 40 عقاراً مجهوراً في أوائل القرن العشرين لتتعفن على مدار عقود من الزمن.

ولهذا السبب، يسعى عمدة القرية لوسيو فيورداليسو الآن لأن يبث الحياة مجدداً في هذه القرية المحتضرة، مستمداً تجربة القرى والمدن الأخرى التي اتبعت ذات الأسلوب لإعادة الحياة إليها.

سبب العزوف عن الشراء

وأكّد عمدة القرية أنه حتى الآن لم يتم بيع سوى منزلين بمبلغ 1 يورو، وذلك بسبب مشكلة تواجههم وهي التواصل مع أصحاب المنازل الأصليين والحصول على موافقتهم للبيع بمبلغ 1 يورو، وهو ما جعل المشكلة معقدة قليلاً.

فيما قال إلاريو غروسي وهو سمسار محلي، إن المنازل المعروضة للبيع بمبلغ 1 يورو متهالكة، ولذلك فإن المنازل الجاهزة للسكن والتي تضم عقارات مكونة من غرفتي نوم تبدأ أسعارها من 20 ألف يورو (21832 دولاراً) هي أكثر جاذبية للناس.