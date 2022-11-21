الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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لن تصدق.. بلدة إيطالية تدفع آلاف الدولارات لأي شخص يقيم فيها!

لبث حياة جديدة في المدينة المهجورة

كتب خالد الأحمد
بلدة Bresici watanserb.com
بلدة Bresici
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وطن- تعتزم بلدة “Bresici” في مقاطعة “Lecce” بجنوب شرق إيطاليا، تقديم الأموال لأي شخص يريد الانتقال إلى هناك والاستمتاع بالطقس الدافئ ومناخ البحر الأبيض المتوسط.

الترحيب بالتنوع والوجوه الجديدة

وبحسب شبكة الأخبار الأمريكية “سي إن إن” ، فإن بريزيشي تعمل على إقناع الزوار بمحاولة الترحيب بالتنوع والوجوه الجديدة تمامًا.

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بلدة Bresici
بلدة Bresici

نصف السكان فقط يعيشون في بريزيتشي

ويبلغ عدد سكان بريزيتشي حاليا 9000 نسمة، لكن نصف هؤلاء السكان فقط يعيشون في الجزء الأكثر تقادما من المدينة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ترغب بريزيتشي في انتقالهم إليها.

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وقال عضو المجلس المحلي ألفريدو باليس للمصدر، إن “هناك العديد من المنازل الخالية في المركز التاريخي التي تم بناؤها قبل عام 1991 ونود أن نراها على قيد الحياة مرة أخرى مع سكان جدد”.

بلدة Bresici
بلدة Bresici

ويبلغ متوسط تكلفة المنزل في المنطقة حوالي 25000 دولار، وهذا المبلغ من المال سيشتري لك منزلًا مساحته 500 قدم مربع في المدينة.

منازل مهجورة

وتقع المدينة الجميلة والنائية بالقرب من سالينتو ، في أسفل الظهر (الكعب) لإيطاليا بالقرب من المياه الصافية الجميلة وشواطئ سانتا ماريا دي لوكا الرائعة.

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وقال باليس: “سنقدم ما يصل إلى 30 ألف دولار لمن يريدون الانتقال إلى هنا وشراء أحد هذه المنازل المهجورة”.

بلدة Bresici
بلدة Bresici

وأضاف أن “التمويل الإجمالي سينقسم الى قسمين: سيخصص جزئيا لشراء منزل قديم وجزئيا لإعادة تشكيله إذا لزم الأمر”.

وبحسب المصدر “لا يوجد الكثير من المعلومات في الوقت الحالي حيث لا يزال العمل جاريا على الخطة ، ولكن من المحتمل نشر المزيد من المعلومات قريبًا على موقع المجلس البلدي”.

بلدة Bresici
بلدة Bresici

إحياء الحي القديم

ووفقا لسي إن إن، يمكن للمدينة الجميلة أن تدفع للمقيمين القادمين الأموال بعد اندماجها مع بلدة مجاورة في عام 2019.

وقال باليس: “بعد الاندماج، وفقا للقانون الإيطالي، ستنعم أراضينا الأوسع بمزيد من الأموال العامة، حوالي مليون يورو سنويا لعدة سنوات مقبلة، والتي نعتزم استثمارها لإعادة إحياء الحي القديم”.

بلدة Bresici
بلدة Bresici

وكانت هناك بعض المخططات الأخرى التي أعلنت عنها المدينة في الماضي، بما في ذلك المزايا الضريبية لمساعدة الشركات المحلية بالإضافة إلى مكافآت الأطفال للعائلات التي لديها أطفال، وفقا لسي إن إن.

ووفق سي إن إن فإن أن أسعار المنازل المعروضة للبيع كجزء من الصفقة تبلغ حوالي 25000 يورو. مثل العقارات الرخيصة الأخرى المعروضة للبيع في جميع أنحاء إيطاليا ، فقد هجرها أصحابها الأصليون منذ فترة طويلة.

بلدة Bresici
بلدة Bresici

وتأمل السلطات في بريسيتش أن يؤدي عرض الحافز النقدي إلى بث حياة جديدة في مدينتهم الآخذة في النزوح من السكان ، حيث يقل عدد المواليد الجدد كل عام.

غارات القراصنة

ويعود تاريخ إنشائها إلى العصور الوسطى ، عندما انتشرت المستوطنات حول قلعة Saracen التي بناها الرهبان الذين حفروا أقبية وطواحين زيتون تحت الأرض كملاجئ للناجين من غارات القراصنة.

بلدة Bresici
بلدة Bresici

وعاش العديد من السكان المحليين تحت الأرض فيها ، وحفروا الكهوف في تضاريس بريسيتش الصخرية.

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كما اكتسبت البلدة سمعة باعتبارها “مدينة الذهب الأخضر” في بوليا لبساتين الزيتون الخصبة التي تنتج زيت زيتون بكر ممتاز، وازدهرت خلال عصر النهضة من خلال إقطاعيتها المزدهرة المعروفة أيضًا بتجارة النبيذ والجبن والماشية الفاخرة.

كانت هناك بعض المخططات الأخرى التي أعلنت عنها المدينة في الماضي بما في ذلك المزايا الضريبية لمساعدة الشركات المحلية بالإضافة إلى مكافآت الأطفال للعائلات التي لديها أطفال.

المصدرسي إن إن، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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