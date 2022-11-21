لن تصدق.. بلدة إيطالية تدفع آلاف الدولارات لأي شخص يقيم فيها!

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وطن- تعتزم بلدة “Bresici” في مقاطعة “Lecce” بجنوب شرق إيطاليا، تقديم الأموال لأي شخص يريد الانتقال إلى هناك والاستمتاع بالطقس الدافئ ومناخ البحر الأبيض المتوسط.

الترحيب بالتنوع والوجوه الجديدة

وبحسب شبكة الأخبار الأمريكية “سي إن إن” ، فإن بريزيشي تعمل على إقناع الزوار بمحاولة الترحيب بالتنوع والوجوه الجديدة تمامًا.

نصف السكان فقط يعيشون في بريزيتشي

ويبلغ عدد سكان بريزيتشي حاليا 9000 نسمة، لكن نصف هؤلاء السكان فقط يعيشون في الجزء الأكثر تقادما من المدينة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ترغب بريزيتشي في انتقالهم إليها.

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وقال عضو المجلس المحلي ألفريدو باليس للمصدر، إن “هناك العديد من المنازل الخالية في المركز التاريخي التي تم بناؤها قبل عام 1991 ونود أن نراها على قيد الحياة مرة أخرى مع سكان جدد”.

ويبلغ متوسط تكلفة المنزل في المنطقة حوالي 25000 دولار، وهذا المبلغ من المال سيشتري لك منزلًا مساحته 500 قدم مربع في المدينة.

منازل مهجورة

وتقع المدينة الجميلة والنائية بالقرب من سالينتو ، في أسفل الظهر (الكعب) لإيطاليا بالقرب من المياه الصافية الجميلة وشواطئ سانتا ماريا دي لوكا الرائعة.

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وقال باليس: “سنقدم ما يصل إلى 30 ألف دولار لمن يريدون الانتقال إلى هنا وشراء أحد هذه المنازل المهجورة”.

وأضاف أن “التمويل الإجمالي سينقسم الى قسمين: سيخصص جزئيا لشراء منزل قديم وجزئيا لإعادة تشكيله إذا لزم الأمر”.

وبحسب المصدر “لا يوجد الكثير من المعلومات في الوقت الحالي حيث لا يزال العمل جاريا على الخطة ، ولكن من المحتمل نشر المزيد من المعلومات قريبًا على موقع المجلس البلدي”.

إحياء الحي القديم

ووفقا لسي إن إن، يمكن للمدينة الجميلة أن تدفع للمقيمين القادمين الأموال بعد اندماجها مع بلدة مجاورة في عام 2019.

وقال باليس: “بعد الاندماج، وفقا للقانون الإيطالي، ستنعم أراضينا الأوسع بمزيد من الأموال العامة، حوالي مليون يورو سنويا لعدة سنوات مقبلة، والتي نعتزم استثمارها لإعادة إحياء الحي القديم”.

وكانت هناك بعض المخططات الأخرى التي أعلنت عنها المدينة في الماضي، بما في ذلك المزايا الضريبية لمساعدة الشركات المحلية بالإضافة إلى مكافآت الأطفال للعائلات التي لديها أطفال، وفقا لسي إن إن.

ووفق سي إن إن فإن أن أسعار المنازل المعروضة للبيع كجزء من الصفقة تبلغ حوالي 25000 يورو. مثل العقارات الرخيصة الأخرى المعروضة للبيع في جميع أنحاء إيطاليا ، فقد هجرها أصحابها الأصليون منذ فترة طويلة.

وتأمل السلطات في بريسيتش أن يؤدي عرض الحافز النقدي إلى بث حياة جديدة في مدينتهم الآخذة في النزوح من السكان ، حيث يقل عدد المواليد الجدد كل عام.

غارات القراصنة

ويعود تاريخ إنشائها إلى العصور الوسطى ، عندما انتشرت المستوطنات حول قلعة Saracen التي بناها الرهبان الذين حفروا أقبية وطواحين زيتون تحت الأرض كملاجئ للناجين من غارات القراصنة.

وعاش العديد من السكان المحليين تحت الأرض فيها ، وحفروا الكهوف في تضاريس بريسيتش الصخرية.

كما اكتسبت البلدة سمعة باعتبارها “مدينة الذهب الأخضر” في بوليا لبساتين الزيتون الخصبة التي تنتج زيت زيتون بكر ممتاز، وازدهرت خلال عصر النهضة من خلال إقطاعيتها المزدهرة المعروفة أيضًا بتجارة النبيذ والجبن والماشية الفاخرة.

كانت هناك بعض المخططات الأخرى التي أعلنت عنها المدينة في الماضي بما في ذلك المزايا الضريبية لمساعدة الشركات المحلية بالإضافة إلى مكافآت الأطفال للعائلات التي لديها أطفال.