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قصة طفل حمله السلطان قابوس على كتفه وهو اليوم مسؤول كبير في الدولة (فيديو)

بقلم
عبد السلام المرشدي

وطن – روى رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم “حبيب الريامي” موقفاً طريفاً حصل مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد، عند زيارته لإحدى المدارس العمانية الابتدائية.

وحمل السلطان قابوس حينها بحسب رواية الريامي، على كتفه طالباً في الصف الثاني أو الثالث تقريبًا ومشى به في فصول المدرسة، ليصبح هذا الطفل بعدها مسؤولًا في الدولة وهو الوزير “عبد السلام المرشدي” رئيس جهاز الاستثمار اليوم.

وقال الريامي في مقابلة مع قناة “الوصال” عبر برنامج “القصة” مع سالم العمري والدكتور المعتصم المعمري، أنه كان مع عدد من زملائه الطلاب في الصف الثاني الابتدائي خارج الصف في فسحة.

وعندما حاولوا الذهاب إلى مقهى قريب لتناول الشاي والبسكويت فأعادهم المدرسون قائلين لهم إن السلطان قابوس سيزور المدرسة.

السلطان قابوس بالزي العسكري

وكان هناك في الصف طالب يكاد يكون الأصغر سناً بينهم وعندما دخل السلطان قابوس إلى الصف حمله على كتفه ومشى به في عدد من الفصول الدراسية. والطالب هذا بات مسؤولاً في الدولة وهو “عبد السلام المرشدي” فيما بعد، ولا يزال يتذكر المشهد إلى الآن وكأنه حصل البارحة.

وكشف الريامي أن الوزير المرشدي مستعد لأن يدفع أي مبلغ للحصول على هذه الصورة –كما قال-

وكان السلطان قابوس يرتدي الزي العسكري لأن الأوضاع آنذاك كانت تستدعي ذلك في فترة ما قبل 1975وكانت زيارة السلطان حينذاك حديث الساعة.

من هو الوزير المرشدي

وعبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بمرتبة وزير منذ 8 يونيو حزيران 2020 بسلطنة عمان.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة ورئيس ادارة كل من “الشركة العمانية للإتصالات–عمانتل و”شركة تنمية معادن عمان و”الشركة العمانية الأزبكية للاستثمار” و”شركة عمان بروناي للإستثمار” وغيرها من الشركات.

كما كان عضواً في مجلس إدارة “المجموعة العمانية العالمية للوجستيات –أسياد و”بنك مسقط”.

نال وسام عمان من الدرجة الثالثة في احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والأربعين وهو حاصل على شهادة الماجستير في جيولوجيا النفط من اسكتلندا، وبكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية عام 1989 من الولايات المتحدة الأمريكية.

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