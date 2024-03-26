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“اتهموه بالإرهاب”.. هجوم على لاعب ريال مدريد روديغر بسبب نشره صورة لنفسه وهو يرفع السبابة (صور)

بقلم
أنطونيو روديغر

وطن- شنت وسائل وصحف إعلام ألمانية الهجوم على المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديغر، لاعب نادي ريال مدريد بعد نشره صورة لنفسه مرتدياً الثوب الأبيض ويشير بإصبع السبابة بيده اليمنى وهو على سجادة صلاة في شهر رمضان المبارك.

ولم يجب اللاعب روديغر الألماني على الاتهامات التي وجهت به بالإرهاب، على ضوء نشره تلك الصورة خلال استقباله شهر رمضان المبارك، معلقاً عليها آنذاك: ” تقبل الله صيامنا وقيامنا”. لكنه قدم شكوى لدى المدعي العام بشأن ذلك.

لم يرد روديغر بعدما اتهموه بالإرهاب

وتعرض نجم ريال مدريد أنطونيو روديغر لهجوم شرس من قبل جوليان رايشيلت المحرر السابقة في صحيفة “بيلد” الألمانية، واصفاً اللاعب في الصورة أنه علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

من جهته، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن اللاعب الألماني روديغر بالفعل تقدم بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية برلين ضد الصحيفة رايشيلت بعد اتهامها للاعب بالإرهاب.

أنطونيو روديغر
لاعب ريال مدريد روديغر
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حالة إيمانية لا تمثل مشكلة

وفي السياق ذلك، نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية على لسان وزارة الداخلية الألمانية بشأن اتهام اللاعب روديغر بالإرهاب، ” يجب أن يتم فهمها على أنها حالة إيمانية لا تمثل مشكلة من حيث السلامة العامة”.

روديغر لاعب ريال مدريد
أنطونيو روديغر

وأضافت، “الأمر ينطوي على ذلك بغض النظر عن قيام بعض المتطرفين بالإساءة إلى استخدام هذا الأمر لأغراض خاصة”.

وختمت الصحيفة تقريرها بشأن الهجوم على روديغر واتهامه بالإرهاب، ” الأمر يعتمد على الحالة الفردية”.

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