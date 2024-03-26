“اتهموه بالإرهاب”.. هجوم على لاعب ريال مدريد روديغر بسبب نشره صورة لنفسه وهو يرفع السبابة (صور)

وطن- شنت وسائل وصحف إعلام ألمانية الهجوم على المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديغر، لاعب نادي ريال مدريد بعد نشره صورة لنفسه مرتدياً الثوب الأبيض ويشير بإصبع السبابة بيده اليمنى وهو على سجادة صلاة في شهر رمضان المبارك.

ولم يجب اللاعب روديغر الألماني على الاتهامات التي وجهت به بالإرهاب، على ضوء نشره تلك الصورة خلال استقباله شهر رمضان المبارك، معلقاً عليها آنذاك: ” تقبل الله صيامنا وقيامنا”. لكنه قدم شكوى لدى المدعي العام بشأن ذلك.

لم يرد روديغر بعدما اتهموه بالإرهاب

وتعرض نجم ريال مدريد أنطونيو روديغر لهجوم شرس من قبل جوليان رايشيلت المحرر السابقة في صحيفة “بيلد” الألمانية، واصفاً اللاعب في الصورة أنه علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen… pic.twitter.com/6fX1GYN4VR — Julian Reichelt (@jreichelt) March 25, 2024

من جهته، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن اللاعب الألماني روديغر بالفعل تقدم بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية برلين ضد الصحيفة رايشيلت بعد اتهامها للاعب بالإرهاب.

اقرأ أيضاً:

حالة إيمانية لا تمثل مشكلة

وفي السياق ذلك، نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية على لسان وزارة الداخلية الألمانية بشأن اتهام اللاعب روديغر بالإرهاب، ” يجب أن يتم فهمها على أنها حالة إيمانية لا تمثل مشكلة من حيث السلامة العامة”.

وأضافت، “الأمر ينطوي على ذلك بغض النظر عن قيام بعض المتطرفين بالإساءة إلى استخدام هذا الأمر لأغراض خاصة”.

وختمت الصحيفة تقريرها بشأن الهجوم على روديغر واتهامه بالإرهاب، ” الأمر يعتمد على الحالة الفردية”.