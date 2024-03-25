على جدران الحدود.. عبارات عن مرسي خطها فلسطينيون تكشف خيانة السيسي (فيديو)

وطن – مع تخاذل نظام السيسي حيال ما يجري من مجازر وإبادة جماعية للمدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، أظهر مقطع فيديو صور من داخل حدود غزة مع مصر كتابات عبر من خلالها فلسطينيون عن حنينهم لأيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي الذي أظهر العديد من مواقف الدعم القوية لغزة وفلسطين أيام فترة حكمه على قصرها.

وتضمن الفيديو عبارات كتبت على الجدار الفاصل بين مصر وغزة من الداخل، تذكر بمواقف الرئيس المصري الراحل”محمد مرسي” ودعمه للقضية الفلسطينية.

وأظهر مشهد في مقطع الفيديو عبارة ” تفتقدك بلادي اليوم يا سيدي الدكتور الراحل محمد مرسي.”

“غزة اليوم وحدها يا سيدي”

وكذلك عبارة من أحد خطابات الرئيس الراحل مرسي يقول فيها: “لن نترك غزة وحدها” واستدرك خاطو العبارة :” للأسف غزة اليوم وحدها يا سيدي.”

واتخذ الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وقدم لغزة معاملة خاصة تحترم المقاومة وتساهم في كسر حصارها، ووقف العدوان عنها.

فبعد تولية رئاسة الجمهورية، بدأ العدوان على غزة 2012 ، فقال مرسي: “مصر لن تصمت إزاء أي اعتداء على غزة، أوقفوا هذه المهزلة فورًا، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة”.

وأرفق الفيديو بمقطفات من خطبة لمرسي في مسجد فاطمة الشربتلي بحي التجمع الخامس نوفمبر 2012 يقول فيها :” أقول لهؤلاء باسم الشعب المصري كله أقول لهم أن الثمن سيكون باهظًا لاستمرار العدوان، وعلى المعتدي تحمّل المسؤولية”.

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وتابع “المصريون دومًا يحبون السلام ولم يستعمروا أحدًا، لكنهم كانوا دومًا قادرين على صد العدوان وحماية الأرض والعرض، نحن كما كنا وما زلنا، بل نحن أشد حرصًا لنكون درعًا واقية لأمتنا العربية والإسلامية.”

وفي كلمته السابقة على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، قال الرئيس الراحل مرسي، إن أولى القضايا التي ينبغي أن يشترك العالم في بذل كل جهد ممكن لتسويتها على أسس العدالة والكرامة هي القضية الفلسطينية.