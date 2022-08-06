رسالة مرسي لغزة.. ماذا لو ظل رئيسا لمصر ولم ينقلب السيسي عليه؟ (فيديو)

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وطن- بالتزامن مع العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، أعاد ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطعا مصورا، للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، يوجه فيه كلمة لغزة والشعب الفلسطيني.

مرسي:لن يكون للاحتلال أبدا سلطان على أهل غزة

وتحت عنوان “غزة خصوصا تفتقد هذا القائد اليوم”، تم إعادة تداول كلمة محمد مرسي على نطاق واسع، مع تعليقات مشيدة به وتترحم عليه وعلى أيامه بسبب مواقفه الصريحة في دعم فلسطين ومهاجمة الاحتلال.

غزة خصوصا تفتقد هذا القائد اليوم#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/z5ThrBaR1d — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) August 6, 2022

ويشار إلى أن الرئيس المصري الراحل، توفي عام 2019 داخل المعتقلات حيث سقط ميتا داخل قفص المحاكمة في منتصف يونيو من نفس العام.

واتهمت أسرة الرئيس الراحل النظام المصري بتعمد قتله، جراء الإهمال الطبي المتعمد لوضعه الصحي.

وشدد “مرسي” في كلمته القديمة التي كانت في أثناء العُدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2012 ورصدتها (وطن)، على أنه لن يكون للاحتلال “أبدا سلطان على أهل غزة”، حسب وصفه.

وتابع وسط تصفيق حاد من الحضور:”لن نترك غزة وحدها.. لن نترك غزة وحدها.. أقول لهؤلاء ـ يقصد الإسرائيليين ـ بسم الشعب المصري كله: إن مصر اليوم غير مصر الأمس.”

وتابع مؤكدا:” إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس.. وإن العرب اليوم مختلفون تماما عن العرب في الأمس.”

واستطرد:”والمسلمون اليوم ليسوا أبدا كما كانوا منذ سنوات وإنما نحن جميعا يد واحدة لنصرة فلسطين.”

وفاة الرئيس محمد مرسي

وكان التلفزيون المصري أعلن، الاثنين 17 يونيو، عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابُر، بعد سنوات من التعتيم على أوضاعه داخل السجن.

وعقب رفع الجلسة أُصيب “مرسي” بنوبة إغماء توفي على أثرها، ونُقل الجثمان إلى المستشفى.

وطلب الرئيس المصري المنتخب الذي عزله العسكر عام 2013، وقتها الكلمة من القاضي، وألقى آخر كلماته خلال الجلسة، قبل أن يصاب بالنوبة.

وقال النائب العام المصري آنذاك: إن “النيابة العامة تلقت إخطاراً بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة المحاكمة (بقضية التخابر)”.

مواقف مشرفة لمرسي تجاه فلسطين

جدير بالذكر أنه وقت العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة عام 2012، ل يكتف الرئيس الراحل محمد مرسي بتأييد غزة بلغة الخطابة، بل تحرك على الأرض أيضا.

وكان ذلك من خلال إرسال رئيس وزرائه آنذاك هشام قنديل، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والقيادات المصرية الدبلوماسية إلى قطاع غزة.

وبعد انتهاء العُدوان وقتها، أمر مرسي بفتح معبر رفح البري على مدار الساعة، مع السماح لمئات المتضامنين العرب والأجانب، والقوافل الإنسانية والطبية، بالوصول إلى المستشفيات الفلسطينية.

كما أن غزة لم تكن وحدها التي حظيت بدعم ومساندة الرئيس الراحل، فكانت القدس حاضرة في خطاباته، وقال في إحداها: “نفوسنا تتوق إلى بيت المقدس.”

وتابع:”وأقول للمعتدي: خذ من التاريخ الدروس والعِبر، أوقِفوا هذه المهزلة وإراقة الدماء، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبداً أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة”.

تفاعل فلسطين مع خبر وفاة مرسي

وفي شهر يونيو من العام 2019 سارع الفلسطينيون عبر مواقع التواصل، للإعراب عن حزنهم البالغ فور الإعلان عن وفاة محمد مرسي، وأكثروا من الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة.

وأظهر تفاعل الفلسطينيين وقتها مع نبأ وفاة الرئيس المصري الراحل، أنه يتمتع بمكانة خاصة لديهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية.

وتداول المتفاعلون وقتها عبارات لمرسي وأعادوا التذكير بما اعتبروها “فترة ذهبية” عاشتها غزة إبان حكمه.

وكانت لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على تولي مرسي الحكم حتى تحسنت حركة مرور المسافرين عبر معبر رفح بشكلٍ لافت، مقارنةً بالسنوات السابقة التي شهدت فترات عسيرة من الإغلاق المتواصل أوالجزئي للمعبر.

وتمكن وقتها نحو 210 آلاف فلسطيني من السفر عبر المعبر خلال تلك الفترة، حيث فتح المعبر أبوابه على مدار 310 أيام.

واستمر المعبر في العمل بشكلٍ طبيعي حتى انقلاب السيسي على مرسي عام 2013.

ومع وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم بانقلابه على الرئيس المنتخب، عادت القيود على حركة المسافرين في معبر رفح لسابق عهدها قبل تولي مرسي.

العدوان على غزة

وأطلقت المقاومة من قطاع غزة حتى الآن، أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل، معظمها على مستوطنات “غلاف غزة” المحاذية والقريبة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 12، بالإضافة إلى 84 مصابًا، مع استمرار عدوان إسرائيل على القطاع لليوم الثاني.