هجوم موسكو .. هل قرر بوتين الإنتقام بضرب أوكرانيا بمئات من قنابل FAB!؟ (شاهد)

وطن – تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أنباءً عن أن روسيا تجهز المئات من قنابل FAB شديدة الانفجار لضرب أوكرانيا؛ كرد انتقامي على هجوم موسكو .

قنابل FAB رداً على هجوم موسكو!

ونشرت تلك الحسابات صوراً للصواريخ الضخمة مكتوب عليها بالروسية ما معناه “من أجل مسرح كروكوس”، في إشارةٍ إلى ضحايا الهجوم على قاعة للحفلات شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة نحو 152، وهو الهجوم الذي تبناه “تنظيم الدولة”.

عاجل 🚨🚨🚨🚨🚨: روسيا تجهز المئات من قنابل FAB الشديدة الانفجار لضرب اوكرانيا كرد انتقامي على الهجوم الإرهابي في موسكو وتنقش على الصواريخ: "من أجل مسرح كوركوس" pic.twitter.com/QVupDLVnyE — شؤون روسية (@id7p_) March 24, 2024

لكن ما الحقيقة؟!

في الحقيقة، أنّ الصور المتداولة تعود لزيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم 21 مارس الجاري -أي قبل الهجوم بيوم-، لأحد المصانع الدفاعية في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، واتطلع على سير عملية إنتاج قنابل”فاب – 500″.

🔴 بينما ينشغل الغرب 🇫🇷🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇺

بإخبار #بوتين بما لن يفعلوه، بدأت #روسيا:🇷🇺 بعد فوز القيصر الساحق بالانتخابات للتو في إنتاج كميات كبيرة من القنابل الموجهة بوزن 3000 كجم والتي تكفي لتدمير أي مدينة #أوروبية. هنا البدء خط إنتاج هائل للقنابل الثقيلة FAB-3000 (وزنها 3 طن). و تم… pic.twitter.com/1FnqhKAYVw — Bint Qtr 🦋 (@SbintQtr) March 21, 2024

ونشر موقع RT تقريراً عن الصواريخ تحت عنوان “قنبلة القيصر” صارت أثقل .. روسيا تستعد لإدخال سلاح جديد إلى الجبهة في أوكرانيا”.

وجاء في التقرير أنّه تم الكشف عن مدى إنتاجية قنابل “فاب – 500” في الفترة الأخيرة، حيث ازداد أضعافا عن السابق.

أما إنتاج قنابل “فاب – 1500” بوزن 1500 كيلوغرام فازداد بمقدار الضعف.

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ومنذ فبراير الماضي بدأ المصنع في الإنتاج الصناعي المتسلسل لقنابل “فاب -3000” الشديدة الانفجار التي تزن 3000 كيلوغرام وتضرب بقوة 1200 كيلوغرام.

وهاجم 4 مسلحين مساء الجمعة مركز “كروكوس سيتي هول” وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس، وصف فيها ما حدث في “كروكوس” بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهدا بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة “العقاب العادل والحتمي”.