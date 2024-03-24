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هجوم موسكو .. هل قرر بوتين الإنتقام بضرب أوكرانيا بمئات من قنابل FAB!؟ (شاهد)

بقلم
روسيا تجهز المئات من قنابل FAB شديدة الانفجار لضرب أوكرانيا

وطن – تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أنباءً عن أن روسيا تجهز المئات من قنابل FAB شديدة الانفجار لضرب أوكرانيا؛ كرد انتقامي على هجوم موسكو .

قنابل FAB رداً على هجوم موسكو! 

ونشرت تلك الحسابات صوراً للصواريخ الضخمة مكتوب عليها بالروسية ما معناه “من أجل مسرح كروكوس”، في إشارةٍ إلى ضحايا الهجوم على قاعة للحفلات شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة نحو 152، وهو الهجوم الذي تبناه “تنظيم الدولة”.

لكن ما الحقيقة؟! 

في الحقيقة، أنّ الصور المتداولة تعود لزيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم 21 مارس الجاري -أي قبل الهجوم بيوم-، لأحد المصانع الدفاعية في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، واتطلع على سير عملية إنتاج قنابل”فاب – 500″.

ونشر موقع RT تقريراً عن الصواريخ تحت عنوان “قنبلة القيصر” صارت أثقل .. روسيا تستعد لإدخال سلاح جديد إلى الجبهة في أوكرانيا”.

وجاء في التقرير أنّه تم الكشف عن مدى إنتاجية قنابل “فاب – 500” في الفترة الأخيرة، حيث ازداد أضعافا عن السابق.

أما إنتاج قنابل “فاب – 1500” بوزن 1500 كيلوغرام فازداد بمقدار الضعف.

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ومنذ فبراير الماضي بدأ المصنع في الإنتاج الصناعي المتسلسل لقنابل “فاب -3000” الشديدة الانفجار التي تزن 3000 كيلوغرام وتضرب بقوة 1200 كيلوغرام.

وهاجم 4 مسلحين مساء الجمعة مركز “كروكوس سيتي هول” وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس، وصف فيها ما حدث في “كروكوس” بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهدا بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة “العقاب العادل والحتمي”.

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