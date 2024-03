كاميرون دياز تُرزق بمولود جديد بعدما تخطت الخمسين وهذا ما قالته

وطن – أعلنت الممثلة الأميركية الشهيرة، كاميرون دياز، أمس السبت، استقبال مولودها الثاني وهي في عمر الـ 51 عاما.

وكشفت نجمة هوليوود عن ولادة ابنها، كاردينال مادن، من زوجها عازف الغيتار، بينجي مادن (45 عاما)، وذلك في منشور مشترك بينهما على تطبيق إنستغرام.

وجاء في تعليق على المنشور: “إنه رائع ونحن جميعا سعداء للغاية بوجوده هنا! ومن أجل سلامة وخصوصية الأطفال، لن ننشر أي صور”، مضيفا أن الكاردينال “لطيف حقا”.

وجاء في المنشور الذي تضمن رسما توضيحيا مع عبارة “همس لي طائر صغير” “إننا نشعر بالسعادة والامتنان”.

وقالت دياز لشبكة سي بي إس نيوز في عام 2022 إنها توقفت عن التمثيل للتركيز على مشاريع أخرى، ولكن بشكل أساسي للاستمتاع بكونها أمًا لابنتها البالغة من العمر عامين.

وقالت إن الأمومة “بالتأكيد” غيرتها، وإنها تحب مشاهدة ابنتها وهي تختبر شيئًا جديدًا لأول مرة، وهو ما عاشته عندما كانت أصغر سناً.

وتزوجت دياز التي تعرف بكونها واحدة من “ملائكة تشارلي”، في إشارة إلى سلسلة الأفلام الناجحة “Charlie’s Angels” التي شاركت في بطولتها.

ووفق مجلة vogue تراجعت نجمة فيلم There’s Something About Mary and The Mask عن التمثيل في السنوات الأخيرة، حيث ركزت على تربية ابنتها الصغيرة وتوسيع المشروع التجاري الخاص بها، Avaline.

ومع ذلك، ستعود إلى الشاشات للمرة الأولى منذ سنوات لاحقة في عام 2024، عندما تظهر جنبًا إلى جنب مع جيمي فوكس في فيلم Netflix الذي يأتي باسم Back in Action.

ودياز هي واحدة من العديد من النجوم الذين اختاروا توسيع أسرهم في وقت لاحق من حياتهم. حيث ظهرت ناعومي كامبل بشكل لا يُنسى على غلاف عدد مارس 2022 من مجلة فوغ البريطانية مع ابنتها الرضيعة، التي ولدت في عام 2021، عندما كانت عارضة الأزياء تبلغ من العمر 50 عامًا.

وفي أبريل من العام الماضي، أنجبت هيلاري سوانك، نجمة فيلم Million Dollar Baby الحائزة على جائزة الأوسكار، توأمها، آية وأوم، عن عمر يناهز 48 عامًا.