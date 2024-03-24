سلطنة عمان تحذر من منخفض جوي وتكشف عن التوقعات والأماكن المتأثرة

وطن – حذرت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، من منخفض جوي ستتأثر به عدة محافظات في البلاد في الفترة ما بين 26 آذار و27 للعام 2024، وفق آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر.

ودعا المركز في بيان له المواطنين إلى أخذ الحطية من المخاطر المتعددة من المنخفض الجوي المرتقب، قائلاً إنه من المتوقع تدفق وتشكل السحب على معظم محافظات سلطنة عُمان.

توقعات الأرصاد الجوية في عمان

وتحدثت الأرصاد الجوية العمانية عن فرص هطول أمطار متفرقة بسبب المنخفض الجوي، تزداد غزارة من 10 إلى 40 مليمترا على جبال الحجر ومحافظتي جنوب الشرقية وظفار وأجزاء من محافظة الوسطى.

وبموجب البيان قد يرتفع موج البحر من متوسط إلى هائج الموج من 1.5-3 أمتار على السواحل الغربية لمحافظة مسندم وسواحل بحر عُمان.

تقرير رقم 1 لحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة 26 مارس إلى 27 مارس 2024م pic.twitter.com/DHKDjwLqB1 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 24, 2024

ومن المحتمل أيضاً هبوب رياح شمالية من 12 إلى 25 عقدة تؤدي لتصاعد الغبار والأتربة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة.

ودعت هيئة الطيران المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية، جراء دخول هذا المنخفض الجوي.

ولفتت الهيئة إلى إمكانية تدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده مشيرة إلى أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة.

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تحذيرات الغبار

وحذرت الأرصاد العمانية من عواصف غبارية تنتج عن المنخفض الجوي، وينجم عنها مشاكل في الرؤية في مناطق شبه الجافة المفتقرة إلى الغطاء النباتي.

وقد تسبب تلك العواصف في انخفاض الرؤية وفي بعض الحالات انعدامها، ولهذا ينبغي التخفيف من سرعة المركبات وتغطية الأنف بكمامة وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

⚠️للانتباه وأخذ الحيطة والحذر أثناء تصاعد الغبار والأتربة pic.twitter.com/u0UquAf2rD — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 24, 2024

كما نصحت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، بالعمل على تأهيل المنزل عن طريق إحكام إغلاق النوافذ ووضع جهاز لتنقية الهواء لتجنب مخاطر المنخفض الجوي.