تنظيم داعش يبث فيديو لهجوم موسكو.. نيران كثيفة وذبح

وطن – بث تنظيم داعش مقطع فيديو للهجوم المسلح الذي تبناه في العاصمة الروسية موسكو، والذي خلّف عشرات القتلى.

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق عناصر التنظيم النيران بكثافة على الموجودين في القاعة التي كانت تُنظَم فيها حفلة فنية.

وبيّن الفيديو عملية ذبح أحد قتلى الهجوم، من قِبل أحد المنفذين على الموت.

وأخذ أحد عناصر التنظيم يردد “الكفار ينهزمون إن شاء الله.. الله أكبر، الكفار ينهزمون.. خرجنا في سبيل الله ونصرة دينه”.

وكان تنظيم “داعش” قد تبنى مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 143 شخصًا وإصابة العشرات، الجمعة.

اعتقال 11 شخصا

فيما أعلن الكرملين اعتقال 11 شخصا، بينهم المنفذون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم المسلح.

وقال الكرملين إن جهاز الأمن الفدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم.

وحسب التقارير الروسية، فقد اقتحم المهاجمون صالة كروكوس خلال حفل لموسيقى الروك وهم مسلحون بأسلحة آلية، وأطلقوا النار على عناصر الأمن عند مدخل الصالة ثم بدؤوا إطلاق النار على الجمهور.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إنهم أشعلوا النار في المبنى بواسطة “سائل قابل للاشتعال”.

تعليق بوتين

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمحاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم المسلح، وأعلن الأحد يوم حداد وطني، واصفا الهجوم بأنه “عمل إرهابي همجي”.

وقال بوتين في خطاب متلفز إن المسلحين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة قد اعتقلوا قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود إلى أوكرانيا.

وأضاف: “كانوا متجهين نحو أوكرانيا حيث كانت لديهم نافذة لعبور الحدود، وفقا لمعلومات أولية”.

وتابع: “سنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم.. سيواجهون مصيرا لا يحسدون عليه”.

رد أوكراني

ونفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم. كما نفت وحدة من المقاتلين الموالين لكييف الذين كانوا نفذوا في الآونة الأخيرة عمليات توغل مسلحة داخل الأراضي الروسية أي مسؤولية لها.