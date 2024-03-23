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فيديو لـ 4 سيدات مصريات يسرقن السعوديين في المواقع العامة ووسائل النقل

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القبض على 4 مصريات بتهمة السرقة في السعودية

وطن – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، القبض على أربع نساء يحملن الجنسية المصرية في منطقة مكة المكرمة، وذلك “لامتهانهن السرقة والنشل”.

ونشرت الداخلية السعودية، مقطع فيديو يظهر لقطات خلفية للنساء المصريات الأربع المقبوض عليهن.

وقال بيان الداخلية السعودية، إن شرطة العاصمة المقدسة ألقت القبض على أربعة وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل.

وأضاف البيان أنه تم استرداد المسروقات وإيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن وإحالتهن للنيابة العامة.

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ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن هوياتهن وتاريخ دخولهن إلى أراضي المملكة.

القبض على مصريين يروجان المخدرات في جدة

وكان الأمن العام السعودي، قد أعلن مطلع مارس الجاري، أن “دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وأضاف البيان أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

عدد المصريين في السعودية

يُشار إلى عدد المصريين المتواجدين في السعودية يبلغ حاليًّا 1.47 مليون مصري، بنسبة 11% من المقيمين في المملكة.

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