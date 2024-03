فيديوهات جورجيا ميلوني الإباحية تثير غضبها وتدفعها للجوء إلى القضاء وطلب التعويض

وطن – انتشرت فيديوهات إباحية لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أكد محاموها أنها مزيفة وطالبوا بتعويض قدره 100 ألف يورو وأغضبت تلك المقاطع المسؤولة الإيطالية ودفعتها لتقديم شكوى للقضاء.

وقال محامو ميلوني إنها رئيسة وزراء إيطاليا سوف تتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات وفق ما نقلته ديلي ميل وترجمته وطن.

وقالت ماريا جوليا مارونغيو محامية جورجيا ميلوني إن مبلغ التعويض المطالب بها “رمزي” والهدف منه إلى “إرسال رسالة إلى الإيطاليات وكافة نساء العالم من ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات”.

ووفق ما نقلته وسائل إعلامية مثل بي بي سي البريطانية فإن مقاطع الفيديو الجنسية المزيفة لجورجيا ميلوني تعود إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022.

وتستعد جورجيا ميلوني بعد المقاطع الإباحية التي انتشرت ونسبت لها ويعتقد أنها مزيفة للإدلاء بشهادتها في 2 يوليو/تموز المقبل أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية.

وذكرت المصادر أن متهماً أربعينياً يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو الإباحية لجورجيا ميلوني يخضع للتحقيق والاستجواب مع والده البالغ من العمر 73 عاماً.

وذكرت الشرطة الإيطالية أنها تمكنت من العثور على المتهم من خلال تعقب الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو ليتم اتهام كلا الرجلين بالتشهير.

#FirstpostAmerica: Italy PM Georgia Meloni has filed a defamation suit, seeking $100,000 in damages over her deepfake pornographic videos created and circulated online. The probe suggests the videos were uploaded in 2022 before she became a Prime Minister. | @EKH2016 pic.twitter.com/94haZ71hGh

— Firstpost (@firstpost) March 21, 2024