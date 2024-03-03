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فيديو “تحرش” بايدن برئيسة وزراء إيطاليا يثير جدلاً .. نسي أن الكاميرات ترصده! (شاهد)

بقلم
تحرش بايدن برئيسة الوزراء الإيطالية

وطن – أثار مقطع فيديو، من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الجمعة، جدلاً وسط اتهامات للرئيس بمحاولة التحرش بضيفته.

حساب “الصين بالعربية” على منصة إكس نشر الفيديو، مرفقاً إياه بتعليق: “نسي بايدن أن الكاميرات ترصده، واراد التحرش برئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، وقبل شعرها”.

وجاءت أغلب التعليقات على المقطع ساخرة، حيث علّق أحدهم: “بمقام جدها صفو النية”، وآخر قال: “يا جماعة ما تكبروا الموضوع مثل أبوها”.

بينما لم يعتبر معلقون تصرف بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالية تحرشاً، فكتب أحدهم: “اي تحرش هو كلام وبس”، بينما علّق آخر: “التحرش هذا إلي ترجمه خيالك المريض، رجال عجوز قد أبوها أو جدها أيش مصلحته يتحرش أصلا حتى البطاريات طافيه عند بايدن”.

فيما رآى البعض أن مثل هذا السلوك “ليس فقط غير مهني، بل هو عدم احترام تجاه امرأة ناضجة تتولى رئاسة وزراء دولة”.

لقاء بايدن ورئيسة الوزراء الإيطالية 

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في البيت الأبيض .

كما أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولوية قصوى، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام.

بينما شددت على أنه يجب احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، موضحة أنه يتم التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول لحل الدولتين.

كما أشارت رئيسة وزراء إيطاليا إلى أنه يجب أن نضع حدا للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودعت لإطلاق حملة ضد الاتجار بالبشر ومجابهة مخاطره.

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