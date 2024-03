فيديو “تحرش” بايدن برئيسة وزراء إيطاليا يثير جدلاً .. نسي أن الكاميرات ترصده! (شاهد)

وطن – أثار مقطع فيديو، من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الجمعة، جدلاً وسط اتهامات للرئيس بمحاولة التحرش بضيفته.

حساب “الصين بالعربية” على منصة إكس نشر الفيديو، مرفقاً إياه بتعليق: “نسي بايدن أن الكاميرات ترصده، واراد التحرش برئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، وقبل شعرها”.

وجاءت أغلب التعليقات على المقطع ساخرة، حيث علّق أحدهم: “بمقام جدها صفو النية”، وآخر قال: “يا جماعة ما تكبروا الموضوع مثل أبوها”.

🔥 #Biden mistakes Meloni for a child and sniffs the hair… pic.twitter.com/RdRW4vpw9s

بينما لم يعتبر معلقون تصرف بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالية تحرشاً، فكتب أحدهم: “اي تحرش هو كلام وبس”، بينما علّق آخر: “التحرش هذا إلي ترجمه خيالك المريض، رجال عجوز قد أبوها أو جدها أيش مصلحته يتحرش أصلا حتى البطاريات طافيه عند بايدن”.

فيما رآى البعض أن مثل هذا السلوك “ليس فقط غير مهني، بل هو عدم احترام تجاه امرأة ناضجة تتولى رئاسة وزراء دولة”.

#Biden graduated from sniffing to kissing

At a meeting with Italian Prime Minister #Melon

Such behavior is not just unprofessional but deeply disrespectful towards a grown woman who is a head of state pic.twitter.com/dVTDBjW3uB

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 3, 2024