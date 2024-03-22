الشهيد الصائم في رام الله.. نفذ عملية مستوطنة دوليف وقاوم جحافل الاحتلال لساعات (شاهد)

وطن – استشهد مقاوم فلسطيني، بعدما ظلّ لساعات طويلة يواجه منفردًا قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية نفذها في مستوطنة دوليف غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

عملية مستوطنة دوليف

وأصيب مستوطن إسرائيلي على الأقل بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار قرب مستوطنة دوليف.

وأطلق المقاوم الفلسطيني، النار على حافلة صغيرة بين مستوطنتي دوليف وتلمون وسط الضفة الغربية، وأصاب مستوطنًا واحدًا على الأقل بجروح خطيرة.

على شكل 7 أكتوبر..

اشتباك مسلح استمر أربع ساعات بين فلسطيني واحد وجيش الاحتلال؛ المقاوم استهدف حافلة مستوطنين قرب مستوطنة دوليف المقامة على أراضي قرى غرب رام الله؛ ثم اشتبك مع الجنود وأصاب منهم سبعة قبل أن يتم قصفه بالطيران. pic.twitter.com/alvx9D4Yuy — صُهيب العصا SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) March 22, 2024

وفي أعقاب العملية، بدأت قوات الاحتلال مطاردة المقاوم لكنه تمكن من مواجهتهم، ونجح في إحداث إصابات بين جنود الاحتلال وبينها إصابات خطرة.

وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال ظلّت تحاصر المقاوم الفلسطيني، لعدة ساعات مع إطلاق النيران عليه، بعدما استطاع أن ينسحب من موقع العملية، واشتبك مع جنود الاحتلال.

بعد اشتباكات لمدة 3 ساعات.. وسائل إعلام إسرائيلية: 7 إصابات بين جنود الجيش في عملية إطــلاق نار قرب #رام_الله pic.twitter.com/5Zy3TOiI6B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2024

وخلال تبادل إطلاق النار، أصيب سبعة من أفراد قوات أمن الاحتلال بجروح، وصفت حالة أحدهم بأنها بالغة الخطورة، واثنين آخرين بأنها خطرة.

وفي إطار ملاحقة منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله، جرى استدعاء مروحية وطائرات مقاتلة إلى مكان الحدث، فيما تم تسجيل إصابات في صفوف الجيش خلال الاشتباك.

وبعد عجز جنود الاحتلال عن الوصول إليه في ظل مقاومته الشرسة ومواصلته إطلاق النار على الجنود، أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صاروخًا اتجاه مكان وجود المقاوم الفلسطيني، فاستشهد.

الشهيد مجاهد منصور نوى الصيام وصلى صلاة الفجر وحمل سلاحه واقتحم مستوطنة دوليف غرب رام الله ، في الساعة 5:30 أطلق الرصاص على الارهابيين الاسرائيلين ودخل في اشتباك معهم لاربع ساعات متتالية ، كان مثل الفارس يختبئ في الأحراش يخرج تارة ويطلق النار ويعاود الاختباء ويعود من جديد لاطلاق… pic.twitter.com/WEFFMZ0nUh — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 22, 2024

وواجه جيش الاحتلال صعوبة في نقل أحد جرحاه من موقع عملية إطلاق النار في قرية كفر نعمة غربي رام الله، ونشرت فيديو لسيارات إسعاف.

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معلومات لافتة عن الشهيد البطل

في سياق متصل، نقلت قناة “الجزيرة مباشر” عن مصادر قولها إنّ الشهيد هو مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وأضافت المصادر أن الشهيد هو عسكري متقاعد في حرس الرئيس الفلسطيني، واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد.

مصادر للجزيرة مباشر: منفذ عملية إطلاق الــنار بـ #رام_الله هو الشــهـيد "مجاهد بركات منصور" عسكري متقاعد في حرس الرئيس الفلسطيني pic.twitter.com/QTgbbYjl9Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2024

كتائب شهداء الأقصى تبارك العملية

بدورها، باركت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح عملية إطلاق النار برام الله.

صباح المقاومة والجهاد . بدأت معركة من الاشتباكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين والارهابيين الاسرائيليين قبل ثلاثة ساعات في مستوطنة دوليف قرب رام الله، الاشتباكات كانت قوية لدرجة أن المروحيات العسكرية تدخلت واطلقت النار لإنقاذ الجنود المصابين وإجلاء القتلى انتهت الاشتباكات… pic.twitter.com/BizVrMMlgk — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 22, 2024

وقالت الكتائب إن نهج المقاومة المسلحة مستمر، وأكّدت أن “جرائم العدو الصهيوني وخاصة في قطاع غزة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ولتؤكد على الوحدة”.