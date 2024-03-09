كمين حومش من نقطة صفر .. توثيق نادر للعملية التي أوجعت جيش الاحتلال (فيديو)

وطن – بثّت سرايا القدس – كتيبة جنين، مشاهد لإيقاع قوة من جيش الاحتلال بكمين في محيط مستوطنة حومش، وتفجير عبوة ناسفة بها.

ووثقت المشاهد، زراعة العبوة الناسفة مسبقًا، مع استعراض نقطة تجمع قوات الاحتلال، فضلًا عن إطلاق نار كثيف من قِبل المقاومين.

واستعرضت اللقطات، استدراج قوات الاحتلال لموقع الكمين الذي جرى إعداده لهم، ثم انفجر عبوة ناسفة بهم.

إصابة 7 جنود إسرائيليين

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة سبعة جنود، الجمعة، في عملية مزدوجة في محيط مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.

تفاصيل عملية مستوطنة حومش

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العملية التي نفذها فلسطينيان ووقعت بين نابلس وجنين.

وتبين أن مقاومين فلسطينيين هاجموا حاجزا عسكريا قرب بؤرة حومش الاستيطانية بين نابلس وجنين وأطلقوا أكثر من 30 عيارا ناريا.

وعندما شرع الجنود في مطاردتهم انفجرت فيهم عبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابة سبعة، وُصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة جدا، وتم نقلهما بمروحية عسكرية إلى المستشفى.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن العملية شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود.

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقا النار على موقع للجيش في مستوطنة حومش وانسحبا من المكان.

حماس تبارك عملية مستوطنة حومش وتدعو للمزيد

بدورها، أكدت حركة حماس، أنّ عملية حومش البطولية تأكيد على خيار المقاومة؛ ورد طبيعي على مجازر الاحتلال في غزة والضفة وتهديداته للأقصى.

وقالت في بيان: “عملية حومش البطولية تؤكد إيمان شعبنا الراسخ بالمقاومة سبيلا وحيدا للرد على جرائم الاحتلال ومجازره في غزة وإجراءاته التي يهدد بها المصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك”.

وأضافت:” نشدُّ على الأيدي المجاهدة التي ثأرت اليوم لدماء شعبنا النازفة على يد النازية الجديدة، وندعو أحرار شعبنا وأبطاله إلى مواصلة مسيرة الثأر والرد على جرائم الاحتلال، وطلب الحرية على درب الشهداء العظماء”.

وشددت حماس على أنّه يجب على قادة الاحتلال وداعميه أن يدركوا أن تشبُّث الشعب الفلسطيني بحقه ومقدساته يزيد ولا ينقص ويتعزز ولا يتراجع، مهما بلغت التضحيات ومهما ارتكب الاحتلال من جرائم ومجازر.

وتابعت: “أبناء شعبنا على استعداد دائم لتسديد الضربات الموجعة لقلب الكيان ومستوطنيه، وهو ما سيتعزز في شهر رمضان، شهر الجهاد والاستشهاد والانتصارات”.

الجهاد تدعو الاحتلال للاستعداد لشهر الفتوحات

في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن عملية حومش توجه صفعة جديدة لوجود الاحتلال الجاثم على أرض الضفة الغربية.

وباركت الجهاد، العملية البطولية مشيرة إلى أنها على يقين تام بأن الأحرار في الساحة يعرفون واجبهم تجاه شعبهم وقضيتهم، وسيواصلون الضربات ثأرا لدماء الشهداء.

وحيّت “الجهاد”، العقول التي هندست وخططت للعملية، والسواعد المتوضئة التي نفذتها”، مؤكدة أن كتائب المقاومة ستواصل دورها في المعركة المفتوحة مع الاحتلال، وأن فعلها لن يخبو ولن يتراجع.

وشددت الجهاد على أن المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ستكرس في وعي الفلسطينيين، وفي قناعات المقاومين بأن المواجهة هي الخيار الأوحد لكبحه وإفشال عدوانه ومخططاته.

وأكدت الحركة أن على المحتل وداعميه أن يحضروا أنفسهم جيداً لما ينتظرهم خلال الشهر المبارك، شهر البطولات والفتوحات والانتصارات.بثّت سرايا القدس – كتيبة جنين، مشاهد لإيقاع قوة من جيش الاحتلال بكمين في محيط مستوطنة حومش، وتفجير عبوة ناسفة بها.