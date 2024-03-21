مشاهد مروعة لإطلاق أمن السلطة الفلسطينية نيرانا كثيفة على مشيعي جثامين شهداء جنين

وطن – انتشرت لقطات مصورة، تظهر هجوم قوات أمن السلطة الفلسطينية، بالرصاص الحي، على جنازة عدد من الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ووثقت اللقطات، لحظة إطلاق النار بكثافة على مشيعي الجثامين، وسط حالة من الكر والفر في المنطقة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

واندلعت اشتباكات في جنين شمالي الضفة الغربية، بعد إطلاق قوات الأمن الفلسطينية النار على موكب تشييع الشهداء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال باستهداف مركبتهم بطائرة مسيرة.

شهداء في جنين وأجهزة العار تُكمل مهمّة الغزاة. اغتال الغزاة 3 أبطال في جنين، وعند تشييعهم قامت أجهزة السلطة رام الله بإطلاق النار على المشيّعين، فأصابت 4 منهم، واعقتلت آخرين، فيما سبقت ذلك اعتقالات أخرى لمقاومين. في الضفة عارٌ لا يمكن وصفه. قيادة خذلت دماء غزة، وخذلت الضفة… pic.twitter.com/SPdg7R53Yd — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 20, 2024

وقبل دفن جثامين الشهداء، خرجت مطالبات بعدم دفنهم إلا بعد إفراج السلطة الفلسطينية عن معتقلي كتيبة جنين، للسماح لهم بتوديع أصدقائهم الشهداء.

في حين فيما انطلقت مسيرة تشييع الشهداء، نحو مقر المقاطعة في جنين؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ما أدى إلى إطلاق الأجهزة الأمنية النار وقنابل الصوت عليها.

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يأتي هذا فيما أفادت مصادر محلية، بأن مسلحين ردوا بإطلاق النار، ووقع اشتباك مسلح في المكان.

واستمرت مراسم دفن جثامين الشهداء الثلاثة، وسط استمرار الاشتباكات بين المسلحين والأجهزة الأمنية.

استشهاد 3 مقاومين

يُشار إلى أن ثلاثة مقاومين استشهدوا في مدينة جنين، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية، مركبة على أطراف المخيم شمال الضفة الغربية.

مشهد يدل على همجية #جيش_الاحتلال_الصهيونى

عندما يملك اقذر اهل الارض القوه لا يرحمون اى كائن على الارض والخيانة ما يدعمهم

حسبنا الله ونعم الوكيل فى مل خاين لحظة قصف الاحتلال مركبتين في جنين، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء.#غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/jG1uadcYMc — ابو انس (@boanasahmed12) March 20, 2024

وقالت جمعية الهلال الأحمر في جنين، إن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى أن شخصاً رابعاً أُصيب بجروح خطيرة.

يُشار إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة.

وأسفر هذه الاعتداءات عن مواجهات مع فلسطينيين، خلّفت 435 شهيداً، ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.