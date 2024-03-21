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مشاهد مروعة لإطلاق أمن السلطة الفلسطينية نيرانا كثيفة على مشيعي جثامين شهداء جنين

بقلم
الأجهزة الأمنية الفلسطينية تطلق النار على مشيعي شهداء جنين

وطن – انتشرت لقطات مصورة، تظهر هجوم قوات أمن السلطة الفلسطينية، بالرصاص الحي، على جنازة عدد من الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ووثقت اللقطات، لحظة إطلاق النار بكثافة على مشيعي الجثامين، وسط حالة من الكر والفر في المنطقة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

واندلعت اشتباكات في جنين شمالي الضفة الغربية، بعد إطلاق قوات الأمن الفلسطينية النار على موكب تشييع الشهداء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال باستهداف مركبتهم بطائرة مسيرة.

وقبل دفن جثامين الشهداء، خرجت مطالبات بعدم دفنهم إلا بعد إفراج السلطة الفلسطينية عن معتقلي كتيبة جنين، للسماح لهم بتوديع أصدقائهم الشهداء.

في حين فيما انطلقت مسيرة تشييع الشهداء، نحو مقر المقاطعة في جنين؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ما أدى إلى إطلاق الأجهزة الأمنية النار وقنابل الصوت عليها.

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يأتي هذا فيما أفادت مصادر محلية، بأن مسلحين ردوا بإطلاق النار، ووقع اشتباك مسلح في المكان.

واستمرت مراسم دفن جثامين الشهداء الثلاثة، وسط استمرار الاشتباكات بين المسلحين والأجهزة الأمنية.

استشهاد 3 مقاومين

يُشار إلى أن ثلاثة مقاومين استشهدوا في مدينة جنين، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية، مركبة على أطراف المخيم شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في جنين، إن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى أن شخصاً رابعاً أُصيب بجروح خطيرة.

شهداء جنين
شهداء جنين الذين استشهدوا في قصف استهدف سيارتهم

يُشار إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة.

وأسفر هذه الاعتداءات عن مواجهات مع فلسطينيين، خلّفت 435 شهيداً، ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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مشاهد مروعة لإطلاق أمن السلطة الفلسطينية نيرانا كثيفة على مشيعي جثامين شهداء جنين

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