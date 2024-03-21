مجازر إسرائيلية بالضفة الغربية.. 9 شهداء برصاص الاحتلال في غضون ساعات قليلة

وطن – واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجازرها ضدها الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية.

وفي غضون عدة ساعات فقط، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين في جنين وطولكرم والخليل في الضفة الغربية.

كما أعدمت شابًا عند مفرق مستوطنة غوش عتصيون للاشتباه بتنفيذه عملية طعن، وشنت عمليات دهم واعتقال واسعة في مختلف محافظات الضفة.

واستشهد مسن فلسطيني، متأثرًا بجراح أصيب بها بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه عند مفرق غوش عتصيون بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية بذريعة تنفيذه عملية طعن.

إذاعة جيش الاحتلال: ارتقاء شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عند مفرق غوش عتصيون شمال الخليل؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. — فلسطين بوست (@PalpostN) March 21, 2024

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على الشاب بعد أن اقترب منهم بشكل وصفته الإذاعة الإسرائيلية بأنه “مشبوه”، وزعمت أنه تم العثور على مدية (سكين) داخل حقيبة كانت بحوزته.

شهيد في اقتحام رام الله

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال مدخل محافظة رام الله.

عاجل | وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها أمس خلال اقتحام الاحتلال مدخل محافظة رام الله pic.twitter.com/VeE90F7HpP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 21, 2024

شهداء مخيم نور شمس

وفي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي على المخيم.

شهداء في جنين وأجهزة العار تُكمل مهمّة الغزاة. اغتال الغزاة 3 أبطال في جنين، وعند تشييعهم قامت أجهزة السلطة رام الله بإطلاق النار على المشيّعين، فأصابت 4 منهم، واعقتلت آخرين، فيما سبقت ذلك اعتقالات أخرى لمقاومين. في الضفة عارٌ لا يمكن وصفه. قيادة خذلت دماء غزة، وخذلت الضفة… pic.twitter.com/SPdg7R53Yd — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 20, 2024

اثنان منهم استشهدوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية موقعا داخل مخيم نور شمس شرقي طولكرم بعد اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية تساندها عشرات الآليات والجرافات.

كما استُشهد شاب وأصيب آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري ومدينة البيرة.

تغطية صحفية: من جنازة الشاب محمد القـــطري في مخيم الأمعري جنوب رام الله والبيرة pic.twitter.com/A54CMqzQ65 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 21, 2024

استشهاد 3 مقاومين

يُشار إلى أن ثلاثة مقاومين استشهدوا في مدينة جنين، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية، مركبة على أطراف المخيم شمال الضفة الغربية.

مشهد يدل على همجية #جيش_الاحتلال_الصهيونى

عندما يملك اقذر اهل الارض القوه لا يرحمون اى كائن على الارض والخيانة ما يدعمهم

حسبنا الله ونعم الوكيل فى مل خاين لحظة قصف الاحتلال مركبتين في جنين، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء.#غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/jG1uadcYMc — ابو انس (@boanasahmed12) March 20, 2024

وقالت جمعية الهلال الأحمر في جنين، إن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى أن شخصاً رابعاً أُصيب بجروح خطيرة.

تصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية

يُشار إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة.

وأسفر هذه الاعتداءات عن مواجهات مع فلسطينيين، خلّفت 435 شهيداً، ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.