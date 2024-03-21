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مجازر إسرائيلية بالضفة الغربية.. 9 شهداء برصاص الاحتلال في غضون ساعات قليلة

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شهداء الضفة الغربية

وطن – واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجازرها ضدها الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية.

وفي غضون عدة ساعات فقط، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين في جنين وطولكرم والخليل في الضفة الغربية.

كما أعدمت شابًا عند مفرق مستوطنة غوش عتصيون للاشتباه بتنفيذه عملية طعن، وشنت عمليات دهم واعتقال واسعة في مختلف محافظات الضفة.

واستشهد مسن فلسطيني، متأثرًا بجراح أصيب بها بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه عند مفرق غوش عتصيون بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية بذريعة تنفيذه عملية طعن.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على الشاب بعد أن اقترب منهم بشكل وصفته الإذاعة الإسرائيلية بأنه “مشبوه”، وزعمت أنه تم العثور على مدية (سكين) داخل حقيبة كانت بحوزته.

شهيد في اقتحام رام الله

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال مدخل محافظة رام الله.

شهداء مخيم نور شمس

وفي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي على المخيم.

اثنان منهم استشهدوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية موقعا داخل مخيم نور شمس شرقي طولكرم بعد اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية تساندها عشرات الآليات والجرافات.

كما استُشهد شاب وأصيب آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري ومدينة البيرة.

استشهاد 3 مقاومين

يُشار إلى أن ثلاثة مقاومين استشهدوا في مدينة جنين، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية، مركبة على أطراف المخيم شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في جنين، إن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى أن شخصاً رابعاً أُصيب بجروح خطيرة.

تصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية

يُشار إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة.

وأسفر هذه الاعتداءات عن مواجهات مع فلسطينيين، خلّفت 435 شهيداً، ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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