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من هو “بدوي النقب” الذي استضاف غانتس وضباطا إسرائيليين على مأدبة الإفطار برمضان؟ (فيديو)

بقلم
غانتس في ضيافة بدوي من النقب

وطن – أثيرت حالة من الغضب، بعد تداول لقطات مصورة تُظهر عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وضباط في جيش الاحتلال يتناولون الإفطار على مائدة بدوي من النقب.

وتناول غانتس وعضو الكنيست إيلون شوستر وضباط آخرون من بينهم المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الإفطار لدى المدعو علي الزيادنة، وظهروا جميعا في الفيديو وهم يتناولون الطعام فيما يقوم الزيدانة بسكب الحساء لغانتس وشوستر.

غضب عارم

انتشرت هذه اللقطات كالنار في الهشيم، وأثارت حالة واسعة من الغضب بين النشطاء والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الأكاديمي سام يوسف: “صدق أو لا تصدق! وزير الحرب في جيش الاحتلال غانتس وعضو الكنيست الإسرائيلي شوستر وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب (الأعراب) على وجبة الإفطار في شهر رمضان، هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة”.

وكتب الإعلامي محمد جمال: “غانتس وزير الاحتلال الاسرائيلي (الدفاع) وعضو الكنيست شوستر على مائدة إفطار في شهر رمضان مع بعض الخونة من عائلة الزيادنة من بدو النقب”.

وأضاف: “هؤلاء كيف يمكن وصف أحدهم بعربي أو مسلم وهم يطعمون المحتل القاتل ويعينونه على المظلومين من اخوانهم في غزة ويمنعون الطعام عن اطفال غزة.. عشنا وشفنا الخيانة التي حدثت من قبل في عهد صلاح الدين الأيوبي و نور الدين زنكي”.

وعلق فراس الماسي: “مشهد مقرف مثير للاشمئزاز لمجموعة خونة من عائلة الزيادنة من بدو النقب، استقبلوا وزير الدفاع غانتس وايلا وأدرعي وعضو الكنيست شوستر على مائدة الإفطار في شهر رمضان، انتظروا آذان المغرب ليفطرو مع قتلة أطفال غزة”.

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وأضاف: “هؤلاء كيف يمكن وصف أحدهم بعربي أو مسلم وهم يطعمون المحتل القاتل ويعينونه على المظلومين من إخوانهم في غزة ويمنعون الطعام عن أطفال.. لعنة الله على العملاء والصهاينة والخونة الخنازير والمتصهينيين”.

الزيدانة يدعم الحرب على غزة

يُشار إلى أن الزيدانة الذي استضاف الإسرائيليين، كان قد جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم إسرائيل في استمرار الحرب على غزة.

وسبق أن انتشر مقطع فيديو لـ”الزيدانة” وهو يسأل مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور “ما ذنب عائلتي ليتم اختطافهم”، ليرد عليه: “لا تدع الذين يقتلون الفلسطينيين يستغلوك”.

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