غياب كيت ميدلتون يثير الضجة.. ترقب لإعلان التأهب في بريطانيا

وطن – تكرر الحديث عن غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون ودارت الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له.

وانتشرت أنباء تتحدث عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إخطارا بضرورة “التأهب” لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

وعادة ما يحذر قصر باكنغهام وسائل الإعلام للتأهب قبل الإعلانات الكبرى، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

وشوهدت كيت ميدلتون علناً للمرة الأولى مطلع مارس الجاري منذ دخولها المستشفى منتصف يناير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

Hey @elonmusk are you going to do something about the obvious lies and misinformation that Matt Wallace and his wife Diana Wallace are spreading about The Princess of Wales and the King? He is in your council apparently! They’re not just feeding conspiracy theories, they’re… — Autumn 🍂🐝 (@DemetraAutumn) March 18, 2024

صورة لأميرة وريلز تثير الجدل

ونشرت وسائل إعلام أميركية متخصصة صورة لأميرة ويلز في سيارة قرب لندن.

وأدخلت الأميرة البالغة 42 عاماً إلى المستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن.

ولا تزال أسباب هذا التدخل الجراحي مجهولة، لكنه ليس مرتبطاً بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقالت أكبر وكالات الصور في العالم بعد 5 أيام تقريبا إن الصورة التي أصدرها قصر كنسينغتون لأميرة ويلز كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة قد تم “التلاعب بها”.

وبشكل منفصل أصدرت وكالات “أسوشيتد برس”رويترز” و”أ ف ب” إشعارًا بالحذف إلى المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين أنهم حذفوا الصورة من مكتباتهم الفردية.

وتعتقد الوكالات أن الصورة، التي قال قصر كنسينغتون في لندن إنها التقطت الأسبوع الماضي في وندسور، والتي تظهر الأميرة كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 5 أعوام، قد تم تحريرها من الصورة الأصلية.