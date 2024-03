غياب كيت ميدلتون يثير الضجة.. ترقب لإعلان التأهب في بريطانيا

وطن – تكرر الحديث عن غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون ودارت الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له.

وانتشرت أنباء تتحدث عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إخطارا بضرورة “التأهب” لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

وعادة ما يحذر قصر باكنغهام وسائل الإعلام للتأهب قبل الإعلانات الكبرى، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

وشوهدت كيت ميدلتون علناً للمرة الأولى مطلع مارس الجاري منذ دخولها المستشفى منتصف يناير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

Hey @elonmusk are you going to do something about the obvious lies and misinformation that Matt Wallace and his wife Diana Wallace are spreading about The Princess of Wales and the King?

He is in your council apparently!

They’re not just feeding conspiracy theories, they’re…

— Autumn 🍂🐝 (@DemetraAutumn) March 18, 2024