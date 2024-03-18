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غياب كيت ميدلتون يثير الضجة.. ترقب لإعلان التأهب في بريطانيا

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كيت ميدلتون

وطن – تكرر الحديث عن غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون ودارت الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له.

وانتشرت أنباء تتحدث عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إخطارا بضرورة “التأهب” لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

وعادة ما يحذر قصر باكنغهام وسائل الإعلام للتأهب قبل الإعلانات الكبرى، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

وشوهدت كيت ميدلتون علناً للمرة الأولى مطلع مارس الجاري منذ دخولها المستشفى منتصف يناير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

صورة لأميرة وريلز تثير الجدل

ونشرت وسائل إعلام أميركية متخصصة صورة لأميرة ويلز في سيارة قرب لندن.

وأدخلت الأميرة البالغة 42 عاماً إلى المستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن.

ولا تزال أسباب هذا التدخل الجراحي مجهولة، لكنه ليس مرتبطاً بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقالت أكبر وكالات الصور في العالم بعد 5 أيام تقريبا إن الصورة التي أصدرها قصر كنسينغتون لأميرة ويلز كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة قد تم “التلاعب بها”.

وبشكل منفصل أصدرت وكالات “أسوشيتد برس”رويترز” و”أ ف ب” إشعارًا بالحذف إلى المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين أنهم حذفوا الصورة من مكتباتهم الفردية.

وتعتقد الوكالات أن الصورة، التي قال قصر كنسينغتون في لندن إنها التقطت الأسبوع الماضي في وندسور، والتي تظهر الأميرة كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 5 أعوام، قد تم تحريرها من الصورة الأصلية.

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