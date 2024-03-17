فيديو جديد للقسام عن أسرى الاحتلال يثير غضب الإسرائيليين ضد نتنياهو

وطن – بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مقطعاً جديدا بعنوان “إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من نفس الكأس الذي تذيقه لشعبنا”، ويتناول معاناة الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة؛ جراء الحرب المدمرة، التي يشنها الاحتلال منذ 6 أشهر، بمقابل سياسة التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد-التي جاءت على هيئة رسوم كاريكاتيرية متحركة- جانباً من القصف للمقاتلات الحربية والدبابات الإسرائيلية للمباني والأحياء والمربعات السكنية في القطاع، إضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف والفرق الطبية.

كتائب القسام تبث مقطعا بعنوان “إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من نفس الكأس الذي تذيقه لشعبنا”#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/1xggar6PEC — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 17, 2024

وفي أحد المشاهد بدت طائرة حربية إسرائيلية في السماء ودبابة على الأرض تتأهبان لقصف المربعات السكنية في غزة، حيث تقوم الطائرة برمي الصواريخ على المدنيين وتقوم الدبابة بقصف ما تبقى منها.

سياسة التجويع

وفي مشهد تال تظهر حافلة لمدنيين وقد أصيبت واستشهد من داخلها وبدا عدد من الشهداء على الأرض فيما شوهدت دبابة إسرائيلية.

وتضمنت المشاهد اصطفاف آلاف الفلسطينيين في طوابير طويلة للحصول على وجبة واحدة يوميا، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد الغزيين، وسط بكاء الأطفال وألم النساء.

اقرأ أيضا:

ويظهر العشرات من الفلسطينيين من أطفال ونساء وكبار سن وهم يقفون في طابور لتلقي مساعدات غذائية وترى دبابة أعلى تلة في غزة.

وتشاهد سيارة إغاثة وهي تحاول توزيع المساعدات بينما ترى في الجو طائرة وهي تلقي عليهم القنابل، وإلى جانب كيس طحين تغمس بالدم تشاهد جثة فلسطيني وتقوم الطائرة الإسرائيلية بالإجهاز عليه مرة أخرى.

وإلى جانب الجثة بدت طفلة رضيعة وهي تبكي، وختم مقطع القسام بإظهار أسيرين إسرائيليين في غزة بحالة هزال وإعياء شديدين، ولا يوجد أمامهما سوى طبق وزجاجة مياه فارغين.