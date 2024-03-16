مشهد يزعج “التيار المتأيرن”.. آلاف السوريين يهتفون لغزة خلال إحياء ذكرى الثورة السورية13

وطن – أشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي بهتافات رفعها آلاف السوريين خلال مظاهرة حاشدة في ذكرى انطلاق الثورة السورية دعموا فيها قطاع غزة الذي يتعرض لحرب وحشية إسرائيلية ونددوا بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأكد نشطاء أن هذا الحراك جاء رغم كل الأعوام التي مرت على المأساة السورية والضغوط الدولية والعربية وخذلان القريب والبعيد لسوريا وثورتها وكل ذلك لم يمنع السوريين من تذكر إخوتهم في غزة والهتاف تضامناً معهم.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تضامنية مع غزة ورددوا شعارات: “بالروح بالدم نفديك يا غزة” و “يا غزة احنا معاكي للموت” وغيرها.

بالروح بالدم نفديك يا غزة💚

فيديو من إدلب سيزعج التيار المتأيرن

1532024#الثورة_السورية_العظيمة pic.twitter.com/9F0n1icQgT — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 16, 2024

فيديو إدلب يزعج “التيار المتأيرن”

وأظهر المقطع هتاف سوريين دعماً لغزة من وسط محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

بالرغم من جرحهم العميق لم ينسوا أهلنا فى غزة.

من ادلب العز حتى غزة الحرة ❤️❤️ pic.twitter.com/acgnYXYkWj — Mahmoud Magdy (@mah_magdy) March 16, 2024

وأكد الصحفي السوري قتيبة ياسين أن هذا الحراك يزعج من وصفه “التيار المتأيرن” العميل للاحتلال الإيراني في مختلف أنحاء الوطن العربي.

" أهلنا بغزة إحنا ما مننساهم، حتى بأفراحنا وأحزانا إحنا معهم، بالروح بالدم نفديكي يا غزة ويا غزة حنا معاكي للموت " إدلب اليوم في ذكرى انطلاقة الثورة السورية 💚 pic.twitter.com/J9LWBphI60 — مُضَر | Modar (@ivarmm) March 15, 2024

وأظهر مقطع آخر تأكيد المتظاهرين في إدلب: “أهلنا بغزة إحنا ما مننساهم، حتى بأفراحنا وأحزانا إحنا معهم، بالروح بالدم نفديكي يا غزة ويا غزة حنا معاكي للموت”.