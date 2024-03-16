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مشهد يزعج “التيار المتأيرن”.. آلاف السوريين يهتفون لغزة خلال إحياء ذكرى الثورة السورية13

بقلم
مشهد يزعج "التيار المتأيرن".. آلاف السوريين يهتفون لغزة خلال إحياء ذكرى الثورة السورية13

وطن – أشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي بهتافات رفعها آلاف السوريين خلال مظاهرة حاشدة في ذكرى انطلاق الثورة السورية دعموا فيها قطاع غزة الذي يتعرض لحرب وحشية إسرائيلية ونددوا بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأكد نشطاء أن هذا الحراك جاء رغم كل الأعوام التي مرت على المأساة السورية والضغوط الدولية والعربية وخذلان القريب والبعيد لسوريا وثورتها وكل ذلك لم يمنع السوريين من تذكر إخوتهم في غزة والهتاف تضامناً معهم.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تضامنية مع غزة ورددوا شعارات: “بالروح بالدم نفديك يا غزة” و “يا غزة احنا معاكي للموت” وغيرها.

فيديو إدلب يزعج “التيار المتأيرن”

وأظهر المقطع هتاف سوريين دعماً لغزة من وسط محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكد الصحفي السوري قتيبة ياسين أن هذا الحراك يزعج من وصفه “التيار المتأيرن” العميل للاحتلال الإيراني في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأظهر مقطع آخر تأكيد المتظاهرين في إدلب: “أهلنا بغزة إحنا ما مننساهم، حتى بأفراحنا وأحزانا إحنا معهم، بالروح بالدم نفديكي يا غزة ويا غزة حنا معاكي للموت”.

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مشهد يزعج "التيار المتأيرن".. آلاف السوريين يهتفون لغزة خلال إحياء ذكرى الثورة السورية13

مشهد يزعج “التيار المتأيرن”.. آلاف السوريين يهتفون لغزة خلال إحياء ذكرى الثورة السورية13

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