من إدلب.. “المسافة صفر” على غرار القسام و “نتنياهو وبشار” هدف أطفال سوريا (فيديو)

وطن – في كل شيء لا قيمة للصفر إلا عند أبناء غزة ومن ناصرهم من السوريين والعرب حول العالم وأصبح هذا الصفر له قصة ورواية أثمن من كل شيء، وهو ما أراد أبناء إدلب تجسيده بفعالية شارك فيها أطفالهم “ليؤكدوا أنهم سيكونون من الجيل الذي لا يستسلم للمجرمين والقتلة مهما طال الزمان وتأخر النصر” بحسب وصف نشطاء.

ومنذ أن بثت كتائب القسام مقاطع الالتحام مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر في غزة، ووضع القنبلة فوق دبابة من المسافة صفر حتى تحول المقطع إلى رمز ذو شعبية كبيرة في مختلف الدول العربية ومنها سوريا وتحديداً من إدلب.

وأظهر مقطع مصور نشره نشطاء منصات التواصل فعالية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا شارك فيها مجموعة من الأطفال بدا أنهم من طلاب المدارس الابتدائية، وهم يقومون بتجسيد ما نفذته كتائب القسام الفلسطينية من بطولات على أرض غزة.

“التحام مع دبابة بشار الأسد ونتنياهو”

وفي اللقطات كان هناك مجسم لدبابة عليها إشارة الراية الإسرائيلية تتوسطها صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويقوم كل طفل بتلك الفعالية بالوصول إلى الدبابة والالتحام معها من المسافر صفر وإشعال “لعبة نارية” في محاكاة لما يفعله أبناء غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الجيل لي كبر في الدمار و الحرب هو من يحرر الارض و يسود الامم مصداقا لقوله تعالى يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي — Bouazza Hichem (@BouazzaHichem2) November 19, 2023

وأكد حساب “Bouazza Hichem” على منصة إكس تعليقاً على فيديو المسافة صفر من إدلب أن “هذا الجيل الذي كبر في الدمار و الحرب هو من يحرر الارض و يسود الأمم مصداقا لقوله تعالى يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي”.

ونشر موقع الإعلام العسكري للثورة السورية فيديو “المعنى الحقيقي للمسافة صفر” أظهر قصة المسافة صفر مؤكداً أن مشاهد الالتحام أمام الاحتلال ليس مشهداً من فيلم تمثيلي بل حقيقة جسدها أبناء غزة.

وختم الفيديو الذي أشاد بمقاتلي القسام وبطولاتهم أمام الاحتلال الإسرائيلي بتساؤل: “هل جرب أحدكم إحساس العزة في المسافة صفر”.

وخرجت تظاهرات عديدة في إدلب ومناطق شمال غربي سوريا لنصرة غزة والمطالبة بدعم المقاومة فيها وتأييد عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال والدعوة إلى إيقاف جرائمه بحق الأطفال والنساء ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.

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مسألة حسابية للمسافة صفر!

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا وفي إحدى المدارس اللبنانية انتشرت صورة لمسألة حسابية فيزيائية تشيد ببطولات القسام ومستوحاة من الملاحم التي تجري في غزة.

وجاء في الصورة التي التقطت من إحدى الصفوف لطلاب الصف الثامن من مدرسة “غرين وود” المرج في البقاع اللبناني سؤال يطلب من الطلاب “احسب سرعة وصول البطل الفلسطيني إلى المسافة صفر”، وهو صيغة السؤال الوارد بالمسألة.