ليونيل ميسي مُصاب وهذه طبيعتها وفترة الغياب عن الملاعب

وطن- أعلن المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بأن مواطنه ليونيل ميسي يعاني من إصابة على مستوى عضلة الفخذ الأيمن مع احتمالية غيابه عن المباريات القادمة.

وقال مدرب نادي إنتر ميامي جيراردو مارتينو بشأن إصابة ليونيل ميسي، ” اللاعب ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن”.

إصابة ليونيل ميسي

وأضاف المدرب مارتينو، ” حاولنا رؤية ما إذا كان سيتمكن من التحمل لفترة أطول ولكنه كان يشعر بالألم، ولذا فضلنا أن يخرج من الملعب”.

🚨 خوسيه أرماندو: أكد تاتا مارتينو أن ليونيل ميسي كان يعاني من التعب الليلة في ناشفيل. لا يوجد سبب يجعله يلعب يوم الأحد أمام مونتريال. يعد لقب الكونكاكاف أكثر أولوية من الدوري. pic.twitter.com/V3CgzsJviG — Messi World (@M10GOAT) March 8, 2024

وختم، ” لا نعرف مدى خطورة إصابة ميسي، ولكنه من المتوقع أن يغيب عن مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم أمام فريق دي سي يونايتد، السبت”.

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وكان البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قد قاد فريقه إنتر ميامي الأمريكي إلى ربع نهائي من بطولة الكونكاكاف بعد تحقيقه الفوز على نظيره ناشفيل بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ال16.

GOLAZO MESSI 🔥 🟡 Nashville 2-1 Inter Miami 🦩 pic.twitter.com/F9Czr8V7tG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 8, 2024

الدوري الأمريكي الممتاز

وغادر الأرجنتيني ليونيل ميسي أرضية ملعب المباراة عند الدقيقة ال49، بعد شعوره بألم على مستوى عضلة الفخذ الأيمن نتيجة الحمل الزائد عليها، ليدخل اللاعب روبرت تايلور كبديل عنه في المباراة.

وسيلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام منافسه دي سي يونايتد، السبت، في إطار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 7 نقاط، قبيل بدء منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.