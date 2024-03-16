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ليونيل ميسي مُصاب وهذه طبيعتها وفترة الغياب عن الملاعب

بقلم
ليونيل ميسي

وطن- أعلن المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بأن مواطنه ليونيل ميسي يعاني من إصابة على مستوى عضلة الفخذ الأيمن مع احتمالية غيابه عن المباريات القادمة.

وقال مدرب نادي إنتر ميامي جيراردو مارتينو بشأن إصابة ليونيل ميسي، ” اللاعب ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن”.

إصابة ليونيل ميسي

وأضاف المدرب مارتينو، ” حاولنا رؤية ما إذا كان سيتمكن من التحمل لفترة أطول ولكنه كان يشعر بالألم، ولذا فضلنا أن يخرج من الملعب”.

وختم، ” لا نعرف مدى خطورة إصابة ميسي، ولكنه من المتوقع أن يغيب عن مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم أمام فريق دي سي يونايتد، السبت”.

اللاعب ليونيل ميسي
إصابة ليونيل ميسي
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وكان البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قد قاد فريقه إنتر ميامي الأمريكي إلى ربع نهائي من بطولة الكونكاكاف بعد تحقيقه الفوز على نظيره ناشفيل بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ال16.

الدوري الأمريكي الممتاز

وغادر الأرجنتيني ليونيل ميسي أرضية ملعب المباراة عند الدقيقة ال49، بعد شعوره بألم على مستوى عضلة الفخذ الأيمن نتيجة الحمل الزائد عليها، ليدخل اللاعب روبرت تايلور كبديل عنه في المباراة.

ليونيل ميسي
الأرجنتيني ميسي

وسيلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام منافسه دي سي يونايتد، السبت، في إطار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 7 نقاط، قبيل بدء منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

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ليونيل ميسي

ليونيل ميسي مُصاب وهذه طبيعتها وفترة الغياب عن الملاعب

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