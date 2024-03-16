كيف رد عمرو موسى على مزاعم مسؤولية حماس عن مأساة غزة؟ (فيديو)

وطن – رد السياسي المصري والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على مزاعم مسؤولية حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن الأوضاع في غزة بعد طوفان الأقصى.

وتطرق لقاء مصور لموسى مع الجزيرة مباشر عن المقولات التي يحاول البعض تسويقها في الإعلام العربي والدولي، من قبيل أن المقاومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية التدمير الذي حدث بعد انطلاق معركة “طوفان الأقصى”.

وقال موسى إن ما يدور من أحاديث عن مسؤولية حماس “كلام فاضي” مضيفاً: “كنت أتوقع حدوث مثل هذا الانفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف السياسي المصري: “ليس من الطبيعي القول إن الهدوء كان يسود الأراضي الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر الماضي”.

”ده كلام فاضي”.. عمرو موسى ردًا على من يُحمّل المـ ـقـ ــاومــة مسؤولية تبعات 7 أكتوبر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Hs8majtALX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2024

حالة من الخنوع

وأكد موسى أن سلطات الاحتلال كانت تريد وضع الشعب الفلسطيني في حالة من الخنوع الدائم وأن “أحداث السابع من أكتوبر كانت كاشفة عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنها كانت نتيجة لممارسات وانتهاكات الاحتلال”.

وأردف الأمين العام السابق للجامعة العربية: “استمرار الاحتلال يعني بالضرورة استمرار المقاومة وإسرائيل منيت بهزيمة إستراتيجية كبرى جراء ما وقع بها في السابع من أكتوبر الماضي على يد المقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى أنها تريد إنقاذ نفسها، بل وتتنمى الآن الرجوع إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل هذا التاريخ”.

وتابع عمرو موسى: “المكاسب التي تحققت في الجانب العربي والفلسطيني كبيرة التي تتمثل في الصحوة الكبرى التي عمت العالمين العربي والإسلامي إزاء القضية الفلسطينية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية ضد قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء كما تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.