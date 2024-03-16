“سكتت دهرا ونطقت خيانة وكفرا”.. لماذا تُصر فتح على أن تكون “خنجرا مسموما” في ظهر فلسطين؟

وطن – أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بياناً فجرت غضب واسع ضدها وانتقادات حادة، هاجمت فيه حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وقالت إنها تستهجن وتستغرب حديث حماس عن التفرد والانقسام، وذلك بعد أن وصفت فصائل فلسطينية مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بأنها “تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيان فتح الذي جاء ردا على بيان آخر لفصائل فلسطينية -بينها حركة حماس- استنكرت فيه تكليف الرئيس محمود عباس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني.

سياسيا، البيان يعني أن فتح باتت تشعر أن هناك خطر يتهددها، من ناحية الشرعية الوطنية والجماهيرية والدولية لصالح التيار السياسي الذي يرفض الاعتراف بإسرائيل، صدقوني أن هتاف “من البحر إلى النهر” الذي يتردد في نيويورك ولندن وستوكهولم ومدريد يزعج رام الله كما بالضبط إزعاجه لتل أبيب…! — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) March 16, 2024

فتح تهاجم حماس

وجاء في بيان الحركة التي وفق نشطاء، لم تقدم أي خطوة ملموسة لوقف الحرب في غزة أن “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم”.

لمن يسأل من هي منظمة فتح

محمود عباس يجاوبك: pic.twitter.com/kvjagoEJit — أُسَامَة| لا غالِبَ إِلَّا ﷲ ے (@osama_X0X) March 16, 2024

وأضافت الحركة: “من حق الرئيس الفلسطيني بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني؛ وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية”.

وتابع البيان أن “الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني” وأن “أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني”.

🔁🔁🔁🔁162

🔴🔴🔴🔴

حماس شرف وجهاد ….

اللواء منذر ارشيد .. في حركة فتح ..

يمسح الارض في الذباب الفتحاوي ..ومن يسير في ركبهم ..

هؤلاء أساؤ لنضال تاريخ فتح ويخدمون ا الأجندة الصهيونيه … يرجى متابعة الفيديو للاخر… pic.twitter.com/vBSWa0Ql2J — د.أيسر Ayser (@aysardm) March 16, 2024

إدانة خطوة الحكومة الجديدة

وكانت فصائل فلسطينية من بينها حماس قد أدانت تكليف مصطفى بتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها “تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميقا للانقسام”، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر “من نفس البيئة السياسية”.

ومن أبرز من وقع على البيان (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية)، وأكد الموقعون أن الأولوية الوطنية هي حاليا “لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع” التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

أخيرا في بيان فتح.. كانت تظن أنها ستؤلب رأي الشارع على المقاومة، إلا أن ما حصل العكس. ويمكرون ويمكر الله.. — mohammed haniya (@mohammedhaniya) March 16, 2024

انتقادات واسعة لفتح وبيانها

وتسبب البيان المشار له في انتقادات حادة لفتح ومحمود عباس عبر مواثع التواصل.

لايوجد اغبى من تصاريح فتح..يحتجون على حماس انهالم تستشيرهم في #طوفان_الأقصی

جواسيس للعدو ويريدون #حماس تستشيرهم😎 https://t.co/FSLtDlDwPa — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) March 16, 2024

وفي هذا السياق دون الضابط القطري السابق فهد المالكي:”لا يوجد أغبى من تصاريح فتح.. يحتجون على حماس انهالم تستشيرهم في طوفان الأقصی.”

وتابع مهاجما الحركة التي يتزعمها محمود عباس:”جواسيس للعدو ويريدون حماس تستشيرهم.”

فيما دون الأديب والمفكر عمار علي حسن متسائلا: “لماذا تنسى حركة “فتح” تاريخها النضالي الطويل، وتصر على أن تلعب دور الخنجر المسموم في ظهر القضية الفلسطينية، لاسيما في هذا الوقت العصيب؟!”

لماذا تنسى حركة “فتح” تاريخها النضالي الطويل، وتصر على أن تلعب دور الخنجر المسموم في ظهر القضية الفلسطينية، لاسيما في هذا الوقت العصيب؟!!!! — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) March 16, 2024

“فتح سكتت دهرا ونطقت خيانة وكفرا”

من جانبه قال الإعلامي والكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، إن حركة فتح التي “سكتت دهرا ونطقت خيانة وكفرا” حسب وصفه، لم يكن صمتها من النبل بل لأنها كانت تراهن على هزيمة المقاومة الفلسطينية في غزة.

وتابع أنها حين أيقنت ـ فتح ـ أن المقاومة باقية أصدرت بياناً تحمل المقاومة مسؤولية احتلال غزة والابادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

سكتت حركت #فتح دهرا ونطقت خيانة وكفرا. لم يكن صمتها من النبل بل لأنها كانت تراهن على هزيمة المقاومة الفلسطينية في #غزة. وحين أيقنت ان المقاومة باقية أصدرت بياناً تحمل المقاومة مسؤولية احتلال غزة والابادة الجماعية بحق الفلسطينيين. فتح في بيانها هذا وحرب الابادة مستمرة تتماهى مع… pic.twitter.com/OpsKW2pnbo — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) March 16, 2024

وأكد “المهداوي” أن حركة فتح في بيانها هذا وحرب الإبادة مستمرة “تتماهى مع الاحتلال الصهيوني المسؤول عن الدمار والإبادة كما فعلت منذ تولي محمود عباس السلطة.”

واستطرد:”نست فتح في بيانها ان تمدح نموذج الضفة تحت حكم السلطة والنعيم الذي يعيش فيه الفلسطينيون بعيدا عن اعتداءات المستوطنين وتوغل قوات الاحتلال واعتقال الالاف ومصادرة الأراضي وهدم البيوت.”

ما قصة الحكومة الجديدة؟

وكان رئيس السلطة الفلسطينية التي تتلقى انتقادات واسعة قد كلف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد اشتية، الذي قدم استقالته في فبراير/شباط الماضي.

بيان فتح الليلة هو تقديم أوراق الاعتماد من جديد لدى العدو لوظيفة “جيش لحد” في غزة.

المخزي والمذلّ أن العدو إلى الآن لم يُعطهم نظرة! ولا زال يفكّر في عملاء أقلّ كلفة!

بينما فتح تراوده وتقول له إنه لن يجد أرخص منها!

أحقر من فتاة ليل والله يا فتح! — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) March 16, 2024

ورئيس الوزراء المكلف ليس عضوا في حركة فتح التي يتزعمها عباس، لكنه عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.,

وشغل مصطفى عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.

حماس من بداية الحرب، وبرغم كل الخذلان والتواطؤ والخيانة، لم تتفوه بكلمة ضد فتح، او وجهت لها رسائل مبطنة، وكل خطابات وبيانات وتصريحات مسؤوليها كانت كبيرة وحكيمة وحريصة على اللحمة الوطنية!

بينما فتح، ومن خلال بيانها الأخير، تُثبت فوق عمالتها وخيانتها، انها أصبحت ميتة.. جيفة. — Mrwan kamel🔻🇵🇸 (@maley_qat) March 16, 2024

ويأتي هذا الانقسام في ظل معاناة حماس وفصائل فلسطينية لإنهاء الحرب المدمرة في غزة، في حين يتلقى عباس انتقادات لاذعة بسبب وقوفه متفرجاً على الجرائم والمجازر وإصراره على التنسيق مع الاحتلال وكأن شيئاً لم يحدث.