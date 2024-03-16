ابنة باسم عودة المعتقل منذ 2013 توجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

وطن – وجهت إيمان عودة ابنة وزير التموين السابق الذي يلقب بـ”وزير الغلابة” رسالة مؤثرة لوالدها باسم عودة في ذكرى ميلاده الـ54ـ مع استمرار اعتقاله من قبل سلطات نظام عبدالفتاح السيسي للعام العاشر على التوالي.

ويشار إلى أنه في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، أي قبل حوالي نحو 10 سنوات اعتقلت سلطات الانقلاب في مصر باسم عودة في مصنع للصابون بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وزعمت سلطات الانقلاب أن الاعتقال جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط عودة وإحضاره لاتهامه “بالتحريض على العنف”، وهي التهمة التي وجهت للعديد من المصريين الذين عارضوا انقلاب السيسي المدعوم إماراتياً.

وقالت ابنة الوزير الذي يوصف بوزير الغلابة في سلسلة منشورات في منصة إكس: “١٦ مارس ٢٠٢٤، الليلة دي بابا حبيبي بيكمل ٥٤ سنة، ١٠ سنين منهم في السجن نحتسبهم لوجه الله”.

١٦ مارس ٢٠٢٤، الليلة دي بابا حبيبي بيكمل ٥٤ سنة، ١٠ سنين منهم في السجن نحتسبهم لوجه الله. ١٦ مارس كان دايمًا يوم جميل و دافي في بيتنا، ازاي اليوم ده بقى كل سنة كله وجع و شوق كده؟

ازاي بقى يوم بنفتكر فيه إنه كملنا سنة كمان من غير ما نشوفه و لا نعرف و لا يعرف عننا أي حاجة؟ .. pic.twitter.com/HPJ6wEGDa5 — إيمان (@emanbassemouda) March 16, 2024

وأضافت إيمان باسم عودة عن تاريخ ميلاد والدها: “١٦ مارس كان دايمًا يوم جميل و دافي في بيتنا، ازاي اليوم ده بقى كل سنة كله وجع و شوق كده؟”.

رسالة مؤثرة من ابنة “وزير الغلابة” في مصر

وتابعت ابنة وزير التموين السابق إيمان باسم عودة في رسالتها المؤثرة: “ازاي بقى يوم بنفتكر فيه إنه كملنا سنة كمان من غير ما نشوفه و لا نعرف و لا يعرف عننا أي حاجة؟”.

وتساءلت إيمان بسلسلة منشوراتها: “يعني ايه دي خامس ذكرى ميلاد لبابا من غير و لا زيارة و لا نظرة و لا كلمة بس حتى ؟ يا ترى شكله و فكره و يومه بقى عامل ازاي؟”.

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وأكملت: “يا ترى اد ايه من شعره بقى أبيض؟ يا ترى قلقان علينا؟ يا ترى بيوصله سلامنا؟ يا ترى لما نتقابل تاني هتكون عدت كام ذكرى كمان؟”.

نجلة وزير التموين الأسبق والمعتقل #باسم_عودة في يوم ميلاده: بابا حبيبي بيكمل 54 سنة.. 10 سنين منهم في السجن.. يارب 16 مارس السنة الجاية يبقى زي ما كان من 10 سنين.. ربنا يزيح همه ويريح قلبه ويقويه ويفك كربه وكرب كل مظلوم #مزيد pic.twitter.com/hFYQR7YfcK — مزيد – Mazid (@MazidNews) March 16, 2024

وعلقت إيمان عودة على ما جرى لوالدها من ظلم وقهر طيلة السنوات الماضية: “الحقيقة مبقاش في كلام يتقال، ١٠ سنين من عمر إنسان له أحلام كان نفسه تكمل، و عائلة كان نفسه يشوفهم بيكبروا حواليه و تحت رعايته، و حياة طبيعية يصحى كل يوم يشوف فيها شمس ربنا كان من حقه يعيشها، ١٠ سنين ده رقم عقلي مش عارف يستوعبه حقيقي”.

وختمت إيمان باسم عودة حديثها بالقول: “يارب ١٦ مارس السنة الجاية يبقى زي ما كان من ١٠ سنين. ربنا يزيح همه و يريح قلبه و يقويه و يفك كربه و كرب كل مظلوم”.

من هو باسم عودة؟

وباسم عودة هو أستاذ هندسة مصري تولى وزارة التموين لمدة ستة أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في الحكم وحتى الانقلاب الذي قاده ـ وزير الدفاع حينها ـ عبد الفتاح السيسي.

كان عودة أصغر الوزراء في حكومة هشام قنديل، وأطلق عليه لقب “وزير الفقراء” و”وزير الغلابة” لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.

وباسم كمال محمد عودة من مواليد 16 مارس/آذار 1970 لأسرة متوسطة من محافظة المنوفية، وهو الشقيق الأكبر لثلاثة إخوة وأختين.

تولى باسم عودة مسؤولية ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وفي 10 يناير/كانون الثاني 2013 عين وزيرا للتموين فأصبح وقتئذ أصغر وزير (43 عاما) يتولى أقدم وزارة.

وزير الغلابة

وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه، استطاع عودة القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته، وأقال بعض الفاسدين.

ونزل باسم عودة إلى الشارع ليتابع رغيف العيش وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين.

ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء ولهذا أطلق عليه وزير الغلابة.

في ذكرى ميلاده..

لماذا أحب المصريون باسم عودة؟ pic.twitter.com/cyL5ZqrImX — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 16, 2024

وبعد انقلاب عبدالفتاح السيسي بدعم إماراتي سعودي يوم 3 يوليو/تموز 2013، استقال باسم عودة من منصبه في اليوم التالي احتجاجاً على عزل الرئيس محمد مرسي.

وروى مصطفى عبد الرازق مدير مكتب باسم عودة أنه تلقى مكالمة من مكتب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعرض على باسم عودة وزارة التموين، وذلك قبل يوم الانقلاب.

لكن رد باسم عودة على هذا العرض جاء صادما للانقلابيين وأبلغ مدير مكتبه قائلا “إنهم يظنون أني سأخون الوطن، قل لهم إني أقسمت أمام رئيس شرعي منتخب ولن أخون القسم، وأنا تقدمت باستقالتي للشعب لأني غير معترف بالسلطة الحالية”.