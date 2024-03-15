دوار الكويت.. تفاصيل جديدة وشهادات مصابين عن مجزرة الطحين الجديدة شمالي غزة

وطن – ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات الإنسانية، في دوار الكويت الذي الذي أصبح نقطة تجمع للموت.

ففي عدوان ليس الأول من نوعه، سقط أكثر من 100 شهيد وجريح ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية بمدينة غزة، جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار من طائرات حربية ومسيّرة، في رابع أيام شهر رمضان.

طحين مغمس بالدم.

آثار دماء أحد الشهداء بعد ارتقائه في مجزرة الاحتلال قرب دوار الكويت في غزة💔💔#غزة_العزة #فلسطين #Gaza #غزة_بلافطور_ولاسحور pic.twitter.com/4dVvEH9YyR — أنيس منصور (@anesmansory) March 14, 2024

واستهدف جيش الاحتلال تجمعًا للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية لسد رمقهم عند دوار الكويت بمدينة غزة شمال القطاع.

حصيلة ضحايا شهداء مجزرة الطحين الجديدة

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا مجزرة دوار الكويت الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ارتفعت إلى 20 شهيداً و155 مصاباً.

عشرات الشهداء والجرحى، جراء مجزرة جديدة يرتكبها الصهاينة باستهدفهم تجمعا للمهجرين أثناء انتظارهم وصول المساعدات قرب #دوار_الكويت جنوب شرق مدينة #غزة. pic.twitter.com/qIgtc2JqhH — خليل المقداد (@Kalmuqdad) March 15, 2024

وأضافت أن الجرحى يفترشون الأرض في مجمع الشفاء الطبي، والطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات بسبب ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.

وأشارت إلى أن ما حدث عند دوار الكويت يشير إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة.

استمرار سيارات الإسعاف بنقل شهداء وجرحى مجزرة الاحتلال عند دوار الكويت في غزة

تصوير: محمود عيسى pic.twitter.com/MUL5hLjxCp — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 14, 2024

حماس تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الفشل عن لجم الاحتلال

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة بحق مدنيين عزّل أثناء انتظارهم مساعدات إغاثية في دوار الكويت بمدينة غزة أدت لارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى.

وأضافت أنّ فشل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعب فلسطين بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

صورة تكشف حجم المأساة في قطاع #غزة.. شاب فلسطيني يحمل كيس طحين مخضب بدماء شهيد ارتقى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات في دوار الكويت ويروي شهادته عن الاستهداف#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/vrvivN16GV — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 14, 2024

وحمّلت حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر إسرائيل في غزة، ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة وإدخال المساعدات عبر المعابر البرية.

بدوره، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت.

وقال المرصد، إنّ جيش الاحتلال استهدف المدنيين الفلسطينيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات من نوع (كوادكابتر) بحسب ما وثقه من إفادات أولية، متعمدا مواصلة ارتكاب مجازره في خضم ظروف مجاعة لا مفر منها يتسبب بها في القطاع المحاصر.

ونقل المرصد عن زياد سعيد مدوخ، أحد الجرحى في المجزرة، إن جيش الاحتلال بدأ بإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف فور قرب وصول شاحنات المساعدات إلى دوار الكويت باتجاه حشود المدنيين، وتم مواصلة إطلاق النار باتجاههم حتى بعد استلام بعض المساعدات بغرض القتل العمد.

وقال إبراهيم النجار، الذي أصيب بعيار ناري في إحدى يديه، إنه حاول الحصول على كيس دقيق لأطفاله من دوار “الكويت” لكنه تعرض مع الآخرين لإطلاق الرصاص الحي والقذائف المدفعية رغم تجمعهم في منطقة مسموح بها مسبقا.

وأوضح “الأورومتوسطي”، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات إنسانية تكرر لليوم الخامس على التوالي في وقت ارتفع إجمالي عدد ضحايا “مجازر الدقيق” إلى أكثر من 500 شهيد، محملا المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن استمرار مجازر جيش الاحتلال بحق المجوعين في غزة.

ونبه المرصد الحقوقي إلى أن جيش الاحتلال يُصعّد قتل المدنيين الفلسطينيين أثناء بحثهم عن المساعدات والقوافل الإنسانية في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بحقهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعاد الأورومتوسطي التأكيد على ضرورة حماية عمليات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، وأنه ينبغي على إسرائيل – باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال – الامتثال بصورة كاملة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بتزويد السكان المدنيين بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، وضمان حصول السكان على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وشدد على أنه ينبغي فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا داخل قطاع غزة، من أجل تجنب حدوث مجاعة كبرى ناشئة منذ أشهر.

مجازر إسرائيلية مستمرة

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال، المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في مدينة غزة.

اقرأ أيضا:

وكان آخر هذه الاعتداءات، استهدافاً تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين الإثنين الماضي، أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت أيضاً.

وأطلق جيش الاحتلال، النار من أسلحة رشاشة على مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية في منطقة “دوار الكويت”، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما استشهد أربعة أشخاص وأصيب عدد غير محدد إثر قصف شنته مقاتلات إسرائيلية على مركز توزيع مساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.