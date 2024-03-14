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رمضان غزة.. الاحتلال يرتكب “مجزرة طحين” جديدة ومشاهد مروعة (فيديو)

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رمضان غزة.. الاحتلال يرتكب "مجزرة طحين" جديدة ومشاهد مروعة

وطن – قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بحق مواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة، ليل الخميس الجمعة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 11 وإصابة 100 جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لتجمع لمواطنين ينتظرون مساعدات إنسانية في غزة، وفق ما نقلته رويترز.

جثامين ودماء

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الصحفيين جثامين عدد من الشهداء في مكان المجزرة، بينهم أطفال. وجرى نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مجمع الشفاء الطبي.

ونشر الصحفي “محمد هنية” صورة كيس طحين مليء بالدم لأحد الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة عند دوار الكويت بغزة.

وورد في التعليق على الصورة المؤلمة: “لقمة مغمسة بالدم.. يتحول كيس الطحين الأبيض إلى كفن، ويستقبل الأهل ابنهم محمولا في حين انتظروا عودته حاملا لهم قوت يومهم”.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 11 شهيدا، بالإضافة إلى 100 جريح على الأقل.

مجازر الطحين

وبينما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، تقوم باستهداف المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.

وخلال الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند “دوار الكويت” في مدينة غزة.

وأواخر فبراير شباط الماضي ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة، بعدما استهدف تجمعا لمواطنين فلسطينيين احتشدوا للحصول على مساعدات إنسانية على شارع الرشيد قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.

وفي مشهد يوثق مأساوية الاستهداف، تحولت شاحنة لنقل المساعدات إلى شاحنة لنقل جثامين الشهداء في قطاع غزة، بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال.

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