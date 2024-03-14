رمضان غزة.. الاحتلال يرتكب “مجزرة طحين” جديدة ومشاهد مروعة (فيديو)

وطن – قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بحق مواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة، ليل الخميس الجمعة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.

مذبحة دقيق اخرى في رمضان

عشرات الشهداء و المصابين

الارهاب الاسرائيلي خارج عن السيطرة

pic.twitter.com/MrQtxSKZtu — Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) March 14, 2024

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 11 وإصابة 100 جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لتجمع لمواطنين ينتظرون مساعدات إنسانية في غزة، وفق ما نقلته رويترز.

جثامين ودماء

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الصحفيين جثامين عدد من الشهداء في مكان المجزرة، بينهم أطفال. وجرى نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مجمع الشفاء الطبي.

مجزرة الطحين.. هذا كيس لأحد الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة قبل قليل عند دوار الكويت بغزة. لقمة مغمسة بالدم.. يتحول كيس الطحين الأبيض إلى كفن، ويستقبل الأهل ابنهم محمولا في حين انتظروا عودته حاملا لهم قوت يومهم. pic.twitter.com/ne4sVE4nLC — mohammed haniya (@mohammedhaniya) March 14, 2024

ونشر الصحفي “محمد هنية” صورة كيس طحين مليء بالدم لأحد الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة عند دوار الكويت بغزة.

وورد في التعليق على الصورة المؤلمة: “لقمة مغمسة بالدم.. يتحول كيس الطحين الأبيض إلى كفن، ويستقبل الأهل ابنهم محمولا في حين انتظروا عودته حاملا لهم قوت يومهم”.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 11 شهيدا، بالإضافة إلى 100 جريح على الأقل.

كيس طحين مخلوط بدماء أحد الشهداء ال٦٠ الذي قتلتهم إسرائيل منذ قليل أثناء انتظارهم للمساعدات، في ليلة أول جمعة من رمضان. pic.twitter.com/djEAPQlvAX — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) March 14, 2024

مجازر الطحين

وبينما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، تقوم باستهداف المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.

وخلال الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند “دوار الكويت” في مدينة غزة.

صورة تكشف حجم المأساة في قطاع #غزة.. شاب فلسطيني يحمل كيس طحين مخضب بدماء شهيد ارتقى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات في دوار الكويت ويروي شهادته عن الاستهداف#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/vrvivN16GV — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 14, 2024

وأواخر فبراير شباط الماضي ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة، بعدما استهدف تجمعا لمواطنين فلسطينيين احتشدوا للحصول على مساعدات إنسانية على شارع الرشيد قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.

وفي مشهد يوثق مأساوية الاستهداف، تحولت شاحنة لنقل المساعدات إلى شاحنة لنقل جثامين الشهداء في قطاع غزة، بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال.