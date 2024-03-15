خطة إسرائيلية تمهّد لاجتياح رفح.. “حيلة الجزر” التي تمهد لإبادة الفلسطينيين

وطن – على الرغم من تعدد التحذيرات الدولية من شن إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تتوالى المعلومات الصادرة عن جيش الاحتلال التي تشير على ما يبدو لقرب بدء العملية.

وفيما تتركز المخاوف الدولية على أنّ مدينة رفح تؤوي أكثر من 1.5 مليون فلسيطيني أكثر من ثلثيهم من النازحين، فقد أعلن جيش الاحتلال أنه يخطط لتوجيه جزء كبير من النازحين برفح إلى “جزر” في وسط قطاع غزة قبل اجتياح رفح.

تحذيرات من كارثة

وكانت العديد من المنظمات الإنسانية قد حذرت من أن الهجوم على المدينة الجنوبية الواقعة على الحدود مع مصر، سيكون بمثابة كارثة.

وصرح الناطق بلسان جيش الاحتلال دانيال هغاري، بأن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، والذي أكد أنه سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية، هو جزء أساسي من استعدادات الجيش لهجومه المتوقع على رفح، حسب موقع “تايمز اوف إسرائيل“.

وفي محاولة لتوفير غطاء لشن العملية، ادعى هغاري إن هذه الجزر ستوفر السكن المؤقت والغذاء والمياه وغيرها من الضروريات للمدنيين الفارين من الحرب.

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وفيما لم يذكر متى سيتم إخلاء رفح ولا متى سيبدأ الهجوم على المدينة، فقد نوه بأن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسبا من الناحية العملياتية وأن يتم تنسيقه مع مصر، التي قالت إنها لا تريد تدفق النازحين الفلسطينيين عبور حدودها.

تلميح وزير الدفاع الإسرائيلي عن عملية رفح

جاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش بعد ساعات من تلميح وزير الدفاع يوآف غالانت إلى أن إسرائيل قد تشن قريبا هجوما بريا في رفح.

وقال غالانت أثناء زيارته لمدينة غزة وفقا لتصريحات قدمها مكتبه: “يتم القيام بعمل استثنائي هنا فوق وتحت الأرض، والقوات تصل إلى كل مكان”.

وأضاف: “حتى أولئك الذين يعتقدون أننا نؤجل، سيرون قريبا أننا سنصل إلى الجميع. سنقدم للعدالة كل من شارك في أحداث 7 أكتوبر، إما أن نقضي عليهم أو نقدمهم للمحاكمة في إسرائيل. لا يوجد مكان آمن، لا هنا، ولا خارج غزة، ولا في أي مكان في الشرق الأوسط – سنعيد الجميع إلى أماكنهم”.

المواقف الإسرائيلية تثير تحذيرات دولية من كوارث إذا ما نفذ جيش الاحتلال تهديداته باجتياح مدينة رفح.

وسبق أن اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعرضهم لضغوط كبيرة لعدم اجتياح رفح في ظل اكتظاظها بأعداد كبيرة من النازحين ممن فروا من مجازر الاحتلال في شمال غزة.