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“جنس حرام وزنا محارم” بمسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. هل تعمدت MBC الإساءة للكويت؟ (فيديو)

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"جنس حرام وزنا محارم" بمسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. هل تعمدت MBC الإساءة للكويت؟

وطن – شن نشطاء كويتيون هجوماً عنيفاً على مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” وصناعه، واصفين إياه بالمسلسل القذر الذي يروج لممارسات منافية للآداب ولنكاح المحارم، ويشوه صورة المجتمع الكويتي، رغم أن أغلب الممثلين فيها ليسوا مواطنين كويتيين.

وتدور أحداث مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على قناة “MBC” في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة “رشيد” و”هيلة”، والتي تبدو مثالية في الظاهر، وهما يمتلكان مدرسة ولديهما ثلاث بنات، لكن لا يمكن توقّع كم الفضائح والأسرار في داخل تلك العائلة.

ويشارك فيه الفنان ماجد المصري بدور “رشيد”، والفنانة “هدى الحسين بدور زوجته “هيلة”، والتي تعمل مديرة لإحدى المدارس المشتركة بين البنات والبنين، ولديها ثلاث بنات.

مسلسل قذر

وفجر المسلسل بعد عرض حلقاته الأولى في رمضان موجة غضب واسعة خاصة بين الكويتيين.

وفي هذا السياق علق “عمر الرميحي” :”مسلسل قذر بنات وأولاد في مدرسة مختلطة وممارسات بينهم منافية للآداب ونكاح محارم وأخت تحمل من أخوها.”

وأضاف :”يبثونه على إنه مسلسل كويتي بينما البطلة هدى حسين فنانة عراقية”.

واستدرك :”لو نفحص جنسيات باقي الفريق لن نجد منهم كويتياً ” وتابع متسائلاً :”على أي أساس يتكلمون بلهجتنا ويشوهون مجتمعنا هؤلاء التافهين”.

فيما قال “أحمد الرزني” :”كل ما في المسلسل غير كويتي .. فقط يتحدثون باللهجة الكويتيه” .

وأضاف :”هل هو تشويه متعمد من قبل هذه القناة للمجتمع الكويتي”، في إشارة إلى قناة MBC منتجة المسلسل.

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وتساءل “عدي” : “لا أعرف كيف تسمح الهيئات الموجودة في بلادنا بعرض هذا المسلسل”.

وعقبت “روضة بنت حمد” متحدثة عن المسلسل: “بغض النظر عن انه ليس كويتياً فهو يطرح موضوعاً حساساً للغاية بالتأكيد موجود وواقع مؤلم البعض يريدون نكرانه”.

وقالت أخرى : “هذا لا يمثل كل فئات المجتمع بل هي قلة في بعض المجتمعات و يريدون نشرها بداعي أنها من الواقع.”

واضافت :”نحن لسنا بحاجة لمن ينقل مشاكل الواقع فالكل يعرفها بل نحتاج من يجد حلولاً لها”.

وعلقت “ليلى العبدالله”: “التلفزيون الكويتي بريء من هذا النوع من الأعمال ولايمثّل شعب الكويت و لا حكومتها “.

واستدركت أن العمل تم تصويره خارج الكويت لأنه لو تم تصويره بالكويت سيتم توقيفه”.

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