“جنس حرام وزنا محارم” بمسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. هل تعمدت MBC الإساءة للكويت؟ (فيديو)

وطن – شن نشطاء كويتيون هجوماً عنيفاً على مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” وصناعه، واصفين إياه بالمسلسل القذر الذي يروج لممارسات منافية للآداب ولنكاح المحارم، ويشوه صورة المجتمع الكويتي، رغم أن أغلب الممثلين فيها ليسوا مواطنين كويتيين.

وتدور أحداث مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على قناة “MBC” في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة “رشيد” و”هيلة”، والتي تبدو مثالية في الظاهر، وهما يمتلكان مدرسة ولديهما ثلاث بنات، لكن لا يمكن توقّع كم الفضائح والأسرار في داخل تلك العائلة.

أعرف أُسرة فيها زنا محارم ومخدرات وخيانات وعلاقات غريبة مشبوهة ! ويفتخرون فيها !

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أسرة واطية صح ؟!

ناس حَوَشْ صح ؟!

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تقدرون تشوفونهم بمسلسل (زوجة واحدة لا تكفي).

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أقصد الشخصيات طبعا 😊 — ﮼د،محمد،الكندري (@Dr_M_Alkandari) March 15, 2024

ويشارك فيه الفنان ماجد المصري بدور “رشيد”، والفنانة “هدى الحسين بدور زوجته “هيلة”، والتي تعمل مديرة لإحدى المدارس المشتركة بين البنات والبنين، ولديها ثلاث بنات.

مسلسل قذر

وفجر المسلسل بعد عرض حلقاته الأولى في رمضان موجة غضب واسعة خاصة بين الكويتيين.

#زوجه_واحده_لا_تكفي .. التلفزيون الكويتي بريء من هذا النوع من الأعمال و لايمثّل شعب الكويت و لا حكومتها .. تم تصوير العمل خارج الكويت لأن لو تم تصويره بالكويت سيتم توقيفه .. MBC شلون توافقون تنتجون هذا النوع من الاعمال الخليجيه pic.twitter.com/sKelC9GW5a — ليلى العبدالله🐼 (@luluAlabdullah) March 15, 2024

وفي هذا السياق علق “عمر الرميحي” :”مسلسل قذر بنات وأولاد في مدرسة مختلطة وممارسات بينهم منافية للآداب ونكاح محارم وأخت تحمل من أخوها.”

وأضاف :”يبثونه على إنه مسلسل كويتي بينما البطلة هدى حسين فنانة عراقية”.

مسلسل قذر 🔞

بنات وأولاد في مدرسة مختلطة وممارسات بينهم منافية للآداب ونكاح محارم وإخت تحمل من أخوها.

يبثونه على إنه مسلسل كويتي

والبطلة هدى حسين حرمة عراقية

ولو نفحص جناسي باقي الفريق ما تلقى منهم كويتي.

على أي أساس يتكلمون بلهجتنا ويشوهون مجتمعنا هؤلاء التافهين؟؟ pic.twitter.com/A212lKvjW9 — عمر الرميحي Omar Alrumaihi (@omaarcy) March 15, 2024

واستدرك :”لو نفحص جنسيات باقي الفريق لن نجد منهم كويتياً ” وتابع متسائلاً :”على أي أساس يتكلمون بلهجتنا ويشوهون مجتمعنا هؤلاء التافهين”.

فيما قال “أحمد الرزني” :”كل ما في المسلسل غير كويتي .. فقط يتحدثون باللهجة الكويتيه” .

وأضاف :”هل هو تشويه متعمد من قبل هذه القناة للمجتمع الكويتي”، في إشارة إلى قناة MBC منتجة المسلسل.

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وتساءل “عدي” : “لا أعرف كيف تسمح الهيئات الموجودة في بلادنا بعرض هذا المسلسل”.

هو مشكلتك مع الجنسيات ولا مع فكرة المسلسل … يعني لو كان المسلسل مصري او سعودي او غيرو وليس كويتي .. يعني عادي بالنسبة لك ..

المسلسل حسب ماذكرت من فكرته هو سيء .. وانا لا أعرف كيف تسمح الهيئات الموجودة في بلادنا بعرضه — Odi (@odihariri) March 15, 2024

وعقبت “روضة بنت حمد” متحدثة عن المسلسل: “بغض النظر عن انه ليس كويتياً فهو يطرح موضوعاً حساساً للغاية بالتأكيد موجود وواقع مؤلم البعض يريدون نكرانه”.

اش ذا القرف اش ذا السيناريو كل يوم انصدم بمشهد اقرف من الي قبله ، الي واضح من المقطع ان مدرس الرياضة صور الطالبة عشان يبتزها اذا ما عطته الي يبغاه ؟؟؟

مسلسل زي كذا يعرض على فئة كاملة من المجتمع

اطفال مراهقين يتفرجوا المشاهد ذي #زوجة_واحدة_لا_تكفي

هابط الي ادنى مستوى . pic.twitter.com/vR9i8er4Mh — 🎀🦩🫧♒️ دُنيا (@donia3dvideo008) March 15, 2024

وقالت أخرى : “هذا لا يمثل كل فئات المجتمع بل هي قلة في بعض المجتمعات و يريدون نشرها بداعي أنها من الواقع.”

واضافت :”نحن لسنا بحاجة لمن ينقل مشاكل الواقع فالكل يعرفها بل نحتاج من يجد حلولاً لها”.

هذا لا يمثل كل فئات المجتمع بل هي قلة في بعض المجتمعات و يريدون نشرها بداعي أنها من الواقع

و نحن لسنا بحاجة ممن ينقل مشاكل الواقع فالكل يعرفها بل نحتاج من يجد حلولا لها. — leader man (@amiresaid) March 15, 2024

وعلقت “ليلى العبدالله”: “التلفزيون الكويتي بريء من هذا النوع من الأعمال ولايمثّل شعب الكويت و لا حكومتها “.

واستدركت أن العمل تم تصويره خارج الكويت لأنه لو تم تصويره بالكويت سيتم توقيفه”.