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بعد لقاء خالد المالك.. القرني يكشف عن صراع داخل الديوان بين القحطاني والعساكر (فيديو)

بقلم
بعد لقاء خالد المالك.. القرني يكشف عن صراع داخل الديوان بين القحطاني والعساكر

وطن – أثار لقاء مصور للصحفي السعودي ورئيس تحرير صحيفة “الجزيرة” خالد بن حمد المالك، ضجة واسعة بمنصات التواصل بعد تسليطه الضوء على فساد إعلام ولي العهد محمد بن سلمان.

وفيما دافع “المالك” عن عدم حياد صحيفة “الجزيرة” التي يديرها وتطرقه إلى علاقة نادي الهلال بها لم يدرك أنه كشف خفايا فساد كبيرة داخل أجهزة الإعلام والرياضة في السعودية تحت إدارة ولي العهد.

فساد كبير في أجهزة الإعلام والرياضة

وعن اللقاء نشر ناصر، ابن المعتقل السعودي البارز الدكتور عوض القرني مقطع مصور تطرق فيه إلى عدة نقاط حسبما نشره عبر حسابه في منصة إكس:

– من هو خالد المالك ؟ كم سعر قلمه؟

– اسلوب ولي العهد في ترهيب وتلقين المشاهير

– المعركة الطاحنة بين دليم و بدر العساكر وضحيتها الشباب و الشعب آخرهم حاتم النجار

– رسالة للمشاهير حتى لا يصيبهم ما أصاب أبونورة ومنصور الرقيبة أو أحمد الجبرين والزبارة

وتحدث ناصر بن عوض القرني عن صراع قطبين في الدولة السعودية ضحيتها الشباب، موضحاً أن نظام ولي العهد يوجه بشكل مستمر المؤثرين والإعلاميين لتسييرهم وفق هوى السلطة وتوجيههم كما يشاء والسيطرة على سياسة التحرير الخاصة بوسائلهم.

وخالد المالك حسب القرني هو “كاتب أجير يسترزق على بيع قلمه وعلى البلاغات على أصدقائه الإعلاميين” وأكد أن ما ذكره عنه هو أكثر طريقة مؤدبة.

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قطبان متصارعان في السعودية

وأكد نجل الداعية المعتقل عوض القرني أن هناك قطبان يتصارعان في الدولة السعودية وهذان القطبان كل طرف يطحن بالآخر على حساب الشباب والإعلاميين والمشاهير.

وأوضح أن رأس القطب الأول هو سعود القحطاني والثاني بدر العساكر مردفاً: “أي أعمى ممكن يشوف أن في مشكلة بينهم”.

وتابع بأن المشكلة بين سعود وبدر وكل طرف منهم يحاول أن ينكل بالآخر في حدود عدم إعلان الحرب بشكل مباشر.

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