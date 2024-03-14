وصية اللاعب محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني السابق قبل ارتقائه شهيدًا في غزة (فيديو)

وطن- تداول النشطاء الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصية نجم المنتخب الفلسطيني ولاعب نادي الوحدات الأردني السابق محمد بركات، قبل ساعاتٍ من ارتقائه شهيداً برفقة عدداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتحدث الحافظ لكتاب الله اللاعب محمد بركات في مقطع الفيديو الأخير الذي ظهر فيه قبل ارتقائه شهيدًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة حمد بخانيونس جنوب القطاع الأسبوع الماضي.

وصية اللاعب محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني

وقال نجم المنتخب الفلسطيني السابق الشهيد محمد بركات، ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمسي عليكم أهلي حبايبي أصحابي وطني أقصانا، لعلها تكون آخر كلمات وآخر مشهد تشوفنا فيه، لأننا في موقف صعب .. لكن لا يحدث في ملك الله إلا ما أرداه الله، ولا ترفع نملة قدمها ولا يدها إلا بإذن الله”.

وواصل، ” قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي يصبنا الله بعذاب من عنده… ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير..”.

ختم مسيرته الكروية بالشــهادة.. الوصية الأخيرة لـ #محمد_بركات نجم منتخب فلسطين قبل استـ ـشهاده بقــصف للاحتلال pic.twitter.com/XfZu1UXEgl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2024

كما واستكمل اللاعب الشهيد بركات كلماته الأخيرة، ” قد يكون انتهى العمر أو قد يكون في العمر بقية ولا يحدد هذا الشيء إلا مالك غيب السموات والأرض … الأجل مكتوب هو الذي نحدد متى سنموت”.

وختم، ” فأرجو منكم المسامحة والدعوات.. أمي وأبوي والله أنكم حبايبي وغاليين عليّ.. أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه.. أنتهي إلى هنا .. دعواتكم”.

اقرأ أيضاً:

حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

وبحسب اللجنة الأولمبية الفلسطينية الدولية لكرة القدم، فقد ارتقى المئات من اللاعبين الفلسطينيين في مختلف المجالات في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، كان آخرهم الشهيد محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني السابق لكرة القدم للرجال.

ويعد النجم الفلسطيني محمد بركات أول لاعب في الدوري الفلسطيني الغزيّ يصل إلى الهدف رقم 100 خلال مسيرته الكروية داخل الملاعب، قبل أن يرتقي شهيدًا جنوب قطاع غزة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وفق آخر تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد بلغت أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، و8 ألاف آخرين في عتاد المفقودين تحت ركام الأنقاض، وأصيب ما يزيد عن 73 بجراح مختلفة حتى هذه اللحظة.