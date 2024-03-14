الرئيسية » رياضة » وصية اللاعب محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني السابق قبل ارتقائه شهيدًا في غزة (فيديو)

وصية اللاعب محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني السابق قبل ارتقائه شهيدًا في غزة (فيديو)

بقلم
وصية اللاعب محمد بركات

وطن- تداول النشطاء الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصية نجم المنتخب الفلسطيني ولاعب نادي الوحدات الأردني السابق محمد بركات، قبل ساعاتٍ من ارتقائه شهيداً برفقة عدداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتحدث الحافظ لكتاب الله اللاعب محمد بركات في مقطع الفيديو الأخير الذي ظهر فيه قبل ارتقائه شهيدًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة حمد بخانيونس جنوب القطاع الأسبوع الماضي.

وصية اللاعب محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني

وقال نجم المنتخب الفلسطيني السابق الشهيد محمد بركات، ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمسي عليكم أهلي  حبايبي أصحابي وطني أقصانا، لعلها تكون آخر كلمات وآخر مشهد تشوفنا فيه، لأننا في موقف صعب .. لكن لا يحدث في ملك الله إلا ما أرداه الله، ولا ترفع نملة قدمها ولا يدها  إلا بإذن الله”.

وواصل، ” قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي يصبنا الله بعذاب من عنده… ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير..”.

كما واستكمل اللاعب الشهيد بركات كلماته الأخيرة، ” قد يكون انتهى العمر أو قد يكون في العمر بقية ولا يحدد هذا الشيء إلا مالك غيب السموات والأرض … الأجل مكتوب هو الذي نحدد متى سنموت”.

وختم، ” فأرجو منكم المسامحة  والدعوات.. أمي وأبوي والله أنكم حبايبي وغاليين عليّ.. أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه.. أنتهي إلى هنا .. دعواتكم”.

اقرأ أيضاً: 
حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

وبحسب اللجنة الأولمبية الفلسطينية الدولية لكرة القدم، فقد ارتقى المئات من اللاعبين الفلسطينيين في مختلف المجالات في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، كان آخرهم الشهيد محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني السابق لكرة القدم للرجال.

اللاعب محمد بركات
الشهيد محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني السابق

ويعد النجم الفلسطيني محمد بركات أول لاعب في الدوري الفلسطيني الغزيّ يصل إلى الهدف رقم 100 خلال مسيرته الكروية داخل الملاعب، قبل أن يرتقي شهيدًا جنوب قطاع غزة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وفق آخر تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد بلغت أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، و8 ألاف آخرين في عتاد المفقودين تحت ركام الأنقاض، وأصيب ما يزيد عن 73 بجراح مختلفة حتى هذه اللحظة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

كأس العالم للأندية 2025

ماهي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حالياً؟! والنظام الجديد للبطولة

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والمتأهلين لهذا الدور

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور

جنوب إفريقيا تحسم مصير مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال: سيتم اعتقالهم

وصية اللاعب محمد بركات

وصية اللاعب محمد بركات نجم المنتخب الفلسطيني السابق قبل ارتقائه شهيدًا في غزة (فيديو)

وسيم يوسف

“لا عقوبة لتارك الصلاة”.. حفيظ دراجي يرد على وسيم يوسف: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”

معارك خان يونس

اعترافات إسرائيلية بمعارك غير مسبوقة في خان يونس.. وضابط يقر: “دخلنا عش الدبابير”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior