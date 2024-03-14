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ماهي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حالياً؟! والنظام الجديد للبطولة

بقلم
كأس العالم للأندية 2025

وطن- من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنسختها الجديدة لأول مرة، في إطار الاستعدادات لاستضافة مونديال 2026 داخل بلادها في ملف مشترك مع كندا والمكسيك.

ويشارك في النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، نحو 32 فريقاً على عكس النسخ الماضية التي اقتصرت على مشاركة 24 فريقاً فقط.

نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025

وجاء هذا الاقتراح الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” المنظم لتلك البطولة، حيث سيتم تقسيم 32 فريقاً في النسخة الجديدة إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق.

كما ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية ال16، على أن تكون مباراة واحدة لتحديد الفائز للدور القادم، وسيكون هنا مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

ماهي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟!

وحسم 22 فريقاً من أصل 32 فريق بطاقة المشاركة في النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 حالياً، وهم على النحو الآتي:

ريال مدريد

مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان

بايرن ميونخ

تشيلسي

بطولة كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

انتر ميلان

بورتو

بوروسيا دورتموند

يوفنتوس

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ستايل ساوندرز

كأس العالم للأندية
المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2025

بالميراس

فلومينينسي

فلامينغو

أوكلاند سيتي

توقيت كأس العالم للأندية 2025

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة القادمة خلال الفترة ما بين  15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين من العام ذاته.

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