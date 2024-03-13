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خليفة رياض محرز قريبٌ من الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري

بقلم
الجزائري أنيس حاج موسى

وطن- استدعى المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري، اللاعب أنيس حاج موسى لاعب نادي فيتيس أرنهيم الهولندي في أولى المفاجآت على صعيد تشكيلة محاربو الصحراء في المعسكر القادم.

ووجه المدرب بيتكوفيتش الدعوة إلى اللاعب أنيس حاج موسى، أحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة، بعد لفته الأنظار بمستواه مع بداية الموسم الجاري مع ناديه الهولندي فيتيس أرنهيم الذي انتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة، قادماً من باترو أيسدين البلجيكي.

استدعاء أنيس حاج موسى إلى المنتخب الجزائري

وقال النجم الجزائري الصاعد أنيس حاج موسى، في مقابلة صحفية مع صحيفة النصر الجزائرية، ” وصلتني دعوة أولوية من طرف المدرب بيتكوفيتش، أنا فخور جداً بذلك، وأتمنى الوجود في القائمة النهائية، خاصة أن المنافسة شرسة في مركزي”.

وأردف اللاعب حاج موسى، ” بيتكوفيتش مدرب كبير ومسيرته في أوروبا تتحدث عنه، كما وأعتقد أنه قادر على تقديم الكثير للمنتخب الجزائري”.

كما وواصل، ” أتمنى أن أفرض نفسي مع التشكيلة الحالية وأن أتواجد في نهائيات كأس أمم أفريقيا القادمة في دولة المغرب”.

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رياض محرز هو قدوتي

وتابع حديثه عن اللاعبين الذين يعتبرهم قدوه له في عالم كرة القدم، ” بالطبع رياض محرز، حيث أننا نلعب في نفس المركز ولدينا نفس الطريقة، كما أن كلينا يلعب بقدمه اليسرى، وهناك أيضاً إيدين هازارد، ولكن حينما كان يلعب مع ليل وتشيلسي وليس مع ريال مدريد”.

وسيلتقي المنتخب الجزائري في المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي لهذا الشهر، أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026.

يذكر بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد اختار المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، لتولي منصب تدريب المنتخب الجزائري، خلفاً للمدرب الوطني جمال بلماضي بعد إخفاقه في بطولة كأس أم أفريقيا 2023 كوت ديفوار.

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